Jordy Clasie faz uma reflexão após seu retorno ao AZ e reconhece o erro após meses de recuperação

Em 28 de setembro, o AZ perdeu para o NEC (2 a 1). Clasie foi expulso, mas, após a partida, o problema maior veio à tona. Quatro dias antes, contra o PEC Zwolle (2 a 2), ele sofreu uma lesão no tornozelo que acabou se revelando mais grave do que o esperado.

“Treinei mais dois dias e depois já estava tudo bem. Contra o NEC, senti a dor surgir após dez minutos”, disse o meio-campista, que em seguida contou que foi necessária uma tomografia para descobrir a causa.

“Um pedaço de osso no meu pé direito tinha se deslocado e, mais tarde, descobriram que havia uma ruptura no meu tendão”, disse Clasie, que esperava não precisar passar pela faca. “Mas não tive como escapar. Após sete semanas, ficou claro que não iria sarar sozinho.” O meio-campista agora se arrepende. “Eu deveria ter me operado logo no primeiro dia, mas isso é falar depois.”

O processo de recuperação foi difícil para Clasie. “Os rapazes saem e você tem que ficar dentro”, disse Clasie, que reconheceu que foi bom ter mais rapazes na enfermaria. “Eu me dei bem com o Denso Kasius e o Mexx Meerdink. Você fica o tempo todo na academia, o que é bem entediante. Quando você consegue encontrar apoio uns nos outros, isso faz uma enorme diferença.”

O trio recebeu permissão do diretor técnico Max Huiberts para passar oito dias em Dubai se recuperando, junto com o fisioterapeuta Frank Renzenbrink. “Quando você passa pela mesma porta todos os dias em Alkmaar, as paredes parecem fechar em cima de você.”

“Agora, o táxi estava na porta às seis e meia, treinávamos pela manhã e podíamos aproveitar o sol à tarde.” O morador de Haarlem levou a esposa e os filhos para Dubai. “Partimos bem a tempo, quando os primeiros drones iranianos chegaram.”