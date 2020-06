Jordi Escobar: o 'Lewandowski espanhol' que deixou o Barcelona para trás

A estrela do Valencia, de 18 anos, foi ligada ao Manchester City e ao Milan, bem como a uma possível transferência de volta para o Camp Nou

O está acostumado a ver jovens talentosos saírem de La Masia antes de ganharem sua chance no futebol na equipe principal.

É uma tendência que tem crescido nos últimos anos desde a saída de Pep Guardiola como técnico principal, e o clube catalão enfrenta uma batalha para provar a alguns dos melhores jovens futebolistas do planeta que existe um caminho para sair do Camp Nou vestindo a camisa do Blaugrana.

Muitos dos que partem o fazem para se juntar a outro clube de elite da Europa e em uma idade em que os termos profissionais estão começando a aparecer no horizonte.

Jordi Escobar, porém, não esperou tanto tempo para deixar o Barça para trás. Tampouco ingressou em um clube que o Barcelona consideraria um rival, seja internamente ou no continente.

Apesar de terminar como artilheiro do Barça Pré-Benjamin, ou sub-8, em 2010, Escobar não se sentiu totalmente à vontade dentro do ambiente de La Masia. Ele havia sido nomeado o Jogador do Torneio em diversas competições, mas depois de crescer na Catalunha ele e sua família não queriam deixar a área.

E assim, numa inversão do caminho que muitos jovens jogadores da região tomam, ele se juntaria ao . É uma jogada que se mostrou benéfica para Escobar, que, agora com 18 anos, está à beira de integrar o time principal do e tem estado ligado a vários clubes maiores, incluindo o próprio Barcelona, nos últimos meses.

Descrito por alguns como um "Lewandowski espanhol", o atacante já jogou ao lado do time principal de Los Che em várias partidas da pré-temporada e, embora ainda não tenha feito sua estreia na equipe profissional, isso não impediu que clubes como , , e monitorassem sua evolução.

Tendo jogado em vários clubes locais perto de sua cidade natal, Riudarenes, antes de seu ano no Barça, a carreira juvenil de Escobar realmente decolou no Espanyol. Ele passou quatro anos com o clube, ajudando-os a conquistar o campeonato nacional de sub-12. Mesmo com essa idade, ele mostrou uma excelente capacidade técnica e uma inteligência tática que não era normal para uma criança de sua idade.

Enquanto esteve no Espanyol, ele foi uma luz brilhante no prestigiado Torneio MIC - uma competição global de futebol juvenil que os craques Neymar e Philippe Coutinho já haviam disputado - antes de voltar a ser uma estrela no evento anual Promises, em 2014. Foi então que Valencia soube que tinha que fazer a sua jogada.

"Assinar com o Valência foi como voltar para casa", disse o pai de Escobar após a última transferência de seu filho, citando os laços de seus antepassados com a cidade. O Espanyol tinha tentado mantê-lo enquanto o Barça até fez uma oferta própria, mas Escobar estava firme em querer uma mudança de cenário para ajudar no seu desenvolvimento.

Em sua primeira temporada com o clube, ele fez 27 gols antes marcar mais 19 na campanha seguinte. Ele continuou a colecionar prêmios de MVP em vários torneios juvenis, enquanto que, em nível internacional, ele fez sua estreia na seleção sub-17 da com apenas 15 anos de idade.

No verão de 2018, as ações de Escobar subiram mais uma vez. Tendo assinado no início daquele ano um novo contrato com o clube que o manteria no Mestalla até 2022 e que inclui uma cláusula de liberação de 80 milhões de euros (£72m/$88m), o então técnico do Valencia, Marcelino, convidou o jogador de 16 anos para fazer parte do seu time principal na pré-temporada.

Apesar da inexperiência, o jovem atacante impressionou a comissão técnica da primeira equipe e fez seis partidas durante a temporada de encerramento, inclusive tendo iniciado o jogo como titular em duas ocasiões.

"Me dá muita esperança vir a um time como o Valencia e jogar com a equipe principal porque estar aqui te motiva", disse Escobar ao site oficial do clube na época. "Tenho que agradecer à comissão técnica por me trazer para a pré-temporada. Todos têm sido muito bons, humildes e nos ajudaram a nos adaptarmos ao grupo".

Apesar disso, Escobar ainda aguarda sua estreia na primeira divisão. Ele passou a campanha 2019-20 jogando predominantemente pela equipe B do Valencia na terceira divisão do futebol espanhol e, ao mesmo tempo, representou a equipe sub-19 na Liga Jovem da UEFA, onde marcou gols tanto contra o quanto contra o .

Se essa espera por uma oportunidade de jogar no La Liga continuar, então uma transferência não está fora de questão. O Valencia, segundo informações, rejeitou um interesse do Barcelona durante a janela de transferências de janeiro, enquanto a mídia italiana o ligou fortemente a uma ida para o Milan.

"Passei cinco temporadas no Valencia com esse sonho [de jogar pelo time principal] em mente", disse ele em uma conversa recente no Instagram, durante a qual reafirmou que deseja permanecer com Los Che no futuro próximo.

Escobar, porém, já mostrou anteriormente que não tem medo de dar um salto de fé para garantir que está no lugar certo para o seu desenvolvimento.

E como Valência continua ganhando aplausos por permitir que Ferran Torres e Lee Kang-in entrassem no quadro da primeira equipe nas últimas três temporadas, eles devem ter cuidado para não perder outra joia de sua academia.