Jordi Cruyff se recusa a falar sobre grande promessa do Ajax

Jordi Cruyff se recusa a expressar publicamente sua opinião sobre Abdellah Ouazane, que vem se destacando nesta temporada pelo Ajax. A rápida evolução do ponta é assunto nesta segunda-feira no programa Rondo, da Ziggo Sport.

"Temos que ficar muito felizes por ele estar aqui. Deixem que ele se desenvolva por alguns anos, fique mais forte e melhore. Porque agora vemos momentos de muita qualidade, mas também muitos momentos em que ele mostra que ainda precisa evoluir. Ele ainda joga de forma muito brincalhona", avalia Theo Janssen, com um olhar crítico sobre Ouazane.

"É a idade", intervém Cruyff. "É um processo pelo qual todos nós passamos." Em seguida, o dirigente do Ajax responde à pergunta sobre a possibilidade de um novo contrato para o atacante, que tem vínculo com o clube de Amsterdã até meados de 2028.

"Não posso falar sobre isso. Ele é menor de idade, então não posso dizer nada a respeito. Ele é talentoso. Mas todos os elogios o tornam mais caro, então não vou dizer nada", brinca Cruyff.

O apresentador Wytse van der Goot quer saber se Cruyff costuma conversar com Míchel Sánchez sobre jogadores. "Ele define a escalação, e tenho que respeitar isso. E, se quisermos contratar um jogador, elaboramos um relatório juntos. Portanto, tudo é feito em conjunto."

"Não sou eu quem define a escalação. Mas posso participar das discussões sobre estratégia. Então, se você tem um bom jogador jovem que pode dar o próximo passo, não deve assinar um contrato longo com outro jogador. Caso contrário, o caminho fica bloqueado. É mais desse tipo de questão que eu cuido", ressalta o diretor técnico do Ajax.

Van der Goot menciona, então, que o Ajax quer contratar um ponta esquerda durante a pausa de inverno. "Acho que não sou muito popular entre os jornalistas. Trabalho para o Ajax e não quero alertar outros clubes. Tudo o que vem a público só torna mais difícil contratar alguém."