Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1085799211.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
Traduzido por

Jordi Cruyff revela os planos do Ajax para a janela de transferências de inverno: "Talvez a gente vá..."

Ajax

Jordi Cruyff está satisfeito com a última janela de transferências, afirmou o diretor técnico na Assembleia Geral de Acionistas do Ajax. A chegada de Marc ter Stegen, em especial, o deixou contente.

Ter Stegen chegou por empréstimo do Barcelona no verão passado. O goleiro alemão recebeu várias propostas, mas queria jogar pelo Ajax.

"Ter Stegen pode jogar onde quiser, mas, ainda assim, tem a motivação de vir jogar no Ajax. São ótimas transferências", disse Cruyff, segundo o Ajax Showtime.

Cruyff também falou brevemente sobre a próxima janela de transferências. O diretor técnico do clube de Amsterdã não quis revelar muita coisa. "Quanto mais eu falar, mais caros os jogadores ficam."

Próximas partidas
AJX

AJX

Eredivisie

22 de nov. de 2026

HAA

HAA

"Não será tão movimentada quanto a janela de verão, mas talvez façamos alguma coisa. Se vendermos alguém, também teremos de agir", concluiu Cruyff.

O Ajax ocupa atualmente a terceira posição na VriendenLoterij Eredivisie e tem a mesma pontuação do Feyenoord, segundo colocado. O PSV lidera, com um ponto a mais.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google