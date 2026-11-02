Jordi Cruyff destaca uma transferência do Ajax: "Fiquei muito feliz com isso"

O Ajax surpreendeu no verão passado com a contratação de Julian Brandt. O fato de quase ninguém ter previsto a transferência deixa o diretor técnico Jordi Cruyff orgulhoso.

Depois de passar anos no Borussia Dortmund, Brandt, de 30 anos, estava sem clube no verão passado. O Ajax surpreendeu ao contratá-lo sem custos de transferência.

Na segunda-feira, no Rondo, da Ziggo Sport, Cruyff é perguntado sobre qual transferência deste verão mais o orgulha. "Se eu falar de uma, deixo de falar das outras. Não acho justo", começa ele.

"Mas fiquei muito feliz com Brandt. Pela forma como aconteceu. Ninguém sabia de nada. Absolutamente ninguém. Fui de carro até a Alemanha para conversar pessoalmente com ele."

"E, por coincidência, isso aconteceu numa sexta-feira. É um pouco o dia feliz da semana. As pessoas saem para comer e, de repente, recebem a notícia de que Brandt vai para o Ajax. Aí pensam: ei, não ouvimos nada sobre isso. Como é possível?"

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"Também acho importante para o Ajax que a gente anuncie algo de vez em quando. E que a gente decida quando e como fazer isso. Para mim, isso era importante", conclui Cruyff.

Até agora, o alemão vem correspondendo bem às expectativas em Amsterdã. Em 17 partidas oficiais pelo Ajax, marcou oito gols e deu duas assistências.