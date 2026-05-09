Jordi Cruijff toma uma decisão sobre o futuro de Oleksandr Zinchenko no Ajax

O Ajax definitivamente não renovará com Oleksandr Zinchenko, segundo informa Johan Inan em nome do Algemeen Dagblad. O lateral-esquerdo de 29 anos assinou, no meio do ano, um contrato válido até o final da temporada, mas este não será renovado.

Com isso, a passagem de Zinchenko pelo Ajax fica limitada a apenas vinte minutos oficiais. Na partida em casa contra o Fortuna Sittard (4 a 1), em fevereiro, o ucraniano sofreu uma grave lesão no joelho.

Isso representou não apenas um drama esportivo, mas também financeiro. O Ajax, afinal, pagou 1,5 milhão de euros ao Arsenal por seus serviços. Uma parceria mais longa era, na verdade, inviável desde o início, pois Zinchenko ganhava, nos últimos anos, mais do que o dobro do novo teto salarial do Ajax.

Agora, o diretor técnico Jordi Cruijff tomou a decisão definitiva, segundo o AD. “O Ajax já se despediu”, pode-se ler na reportagem.

O clube também já se despediu de Vítězslav Jaros. O goleiro de 24 anos foi emprestado pelo Liverpool nesta temporada, mas sofreu uma grave lesão no joelho durante um treino em fevereiro.

O contrato de empréstimo não previa opção de compra, pelo que o checo regressa ao Liverpool. Jaros defendeu a baliza em 26 jogos com a camisola do Ajax.

Cruijff ainda pode analisar a situação de Wout Weghorst e Takehiro Tomiyasu. Eles também têm contratos que estão chegando ao fim, o que lhes dá liberdade para negociar com outros clubes, mas uma permanência mais longa em Amsterdã ainda não está totalmente descartada.