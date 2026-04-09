Jordi Cruijff revela um detalhe importante sobre as negociações contratuais com Jorthy Mokio

Jorthy Mokio foi o próprio a tomar a iniciativa de renovar seu contrato com o Ajax, segundo declarou o diretor técnico Jordi Cruijff no site oficial do clube. O meio-campista belga assinou na noite de quinta-feira um contrato de quatro anos em Amsterdã.

Por muito tempo, parecia que Mokio iria deixar o Ajax. O belga estava na mira de muitos clubes no exterior, incluindo o Manchester United. Mokio tinha contrato até meados de 2027, o que obrigava o Ajax a vendê-lo neste verão para ainda lucrar com ele.

Isso agora não é mais necessário. O belga de 18 anos assinou um contrato até meados de 2031 na Johan Cruijff ArenA. Essa renovação foi por iniciativa do próprio jogador.

“Todos na Europa sabem que Jorthy é um talento sem precedentes”, começa Cruijff. “Estamos muito felizes por ele ter vindo até nós com a mensagem de que queria ficar mais tempo. Aqui ele pode continuar se desenvolvendo e contribuindo para os sucessos da equipe.

O Ajax contratou Mokio no inverno de 2024, sem custos de transferência, vindo do KAA Gent. O jogador, que já vestiu a camisa da seleção belga uma vez, preferiu o Ajax em uma disputa de transferência com o PSV.

Nesta temporada, Mokio disputou 21 partidas da VriendenLoterij Eredivisie pelo time de Amsterdã. Ele marcou dois gols e deu uma assistência. Um dos dois gols foi marcado no clássico na Johan Cruijff ArenA (2 a 0).