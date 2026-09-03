Jordi Cruijff rebate críticas à política de transferências do Ajax: "As pessoas não entendem!"

Jordi Cruijff não concorda com as críticas de que estaria assumindo grandes riscos com a política de transferências do Ajax. Em entrevista à ESPN, o diretor de futebol deixa claro que pensa de outra forma.

O Ajax se movimentou bastante nesta janela de transferências com a chegada de grandes nomes como Marc ter Stegen e Julian Brandt. Marcos Leonardo também foi levado para Amsterdã por pouco menos de 20 milhões de euros.

Cruijff trouxe onze novos jogadores para o Ajax, enquanto dezessete também saíram. Nos últimos tempos, falou-se muito sobre os gastos que o diretor de futebol teria feito.

“Bom, eu acho justamente que não está sendo assumido nenhum risco”, começa ele. “O risco é pagar uma transferência de clube para clube. Se der errado, você não pode mais negociar.”

O dirigente acredita que, em caso de insatisfação, ainda é possível intervir. “Jogadores que você contrata sem custos e dá a eles um contrato de um ano. Se não funcionar, você pode negociar. Se eles têm contrato de dois anos, então você dá aos jogadores de quarenta a cinquenta por cento e aí pode rescindir. Então não há risco nenhum.”

O amsterdamês de 52 anos reage em seguida com firmeza às críticas. “Mas as pessoas não entendem. Se você trabalhou na Espanha com o fair play espanhol, que é o mais difícil da Europa, então você sabe como às vezes precisa minimizar os riscos.”

Segundo Cruijff, a situação financeira do Ajax também o obriga a agir com criatividade no mercado de transferências. Um modelo de empréstimo com opção de compra, na visão dele, é justamente uma forma de limitar os riscos para o clube.

“Eu acho justamente que, quando posso contratar um jogador por empréstimo com opção de compra, posso, em outras palavras, observá-lo e estudá-lo bem durante um ano e só depois decidir. Isso, para mim, é justamente uma minimização dos riscos. Risco é comprar e torcer para que dê certo”, conclui.