Jordi Cruijff rasga o contrato: o Ajax se despede definitivamente do jogador mais bem pago

O Ajax e Branco van den Boomen chegaram a um acordo sobre a rescisão de seu contrato de trabalho. O clube de Amsterdã confirmou a notícia na manhã desta sexta-feira por meio de um comunicado oficial à imprensa.
O contrato de Van den Boomen, de 30 anos, na verdade, vigoraria até meados de 2027. Com essa rescisão, o Ajax lhe dá a liberdade para concretizar sua transferência definitiva para o Angers SCO.
Há duas semanas, já havia ficado claro que Van den Boomen não precisaria comparecer ao primeiro treino do Ajax.
Sua transferência para o Angers já se encontrava, na época, em fase final. O experiente meio-campista retornará em breve ao clube pelo qual já atuou por empréstimo na segunda metade da temporada 2025/26.
O Ajax não receberá nenhuma quantia pela transferência de Van den Boomen, que, segundo o Transfermarkt, ainda vale 2,5 milhões de euros. O clube mais campeão da Holanda provavelmente colaborará de boa fé para abrir espaço na folha salarial.
Van den Boomen assinou um contrato de longo prazo em 2023 e recebeu do então diretor técnico Sven Mislintat um salário generoso e um bônus de assinatura substancial na Johan Cruijff ArenA.
Após três anos, Van den Boomen encerra sua passagem com 56 partidas pelo time principal do Ajax, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências.