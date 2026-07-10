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Jordi CruijffImago
Wessel Antes

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Jordi Cruijff rasga o contrato: o Ajax se despede definitivamente do jogador mais bem pago

Mercado da bola
Ajax
Angers
B. van den Boomen

O Ajax e Branco van den Boomen chegaram a um acordo sobre a rescisão de seu contrato de trabalho. O clube de Amsterdã confirmou a notícia na manhã desta sexta-feira por meio de um comunicado oficial à imprensa.

O contrato de Van den Boomen, de 30 anos, na verdade, vigoraria até meados de 2027. Com essa rescisão, o Ajax lhe dá a liberdade para concretizar sua transferência definitiva para o Angers SCO.

Há duas semanas, já havia ficado claro que Van den Boomen não precisaria comparecer ao primeiro treino do Ajax.

Sua transferência para o Angers já se encontrava, na época, em fase final. O experiente meio-campista retornará em breve ao clube pelo qual já atuou por empréstimo na segunda metade da temporada 2025/26.

O Ajax não receberá nenhuma quantia pela transferência de Van den Boomen, que, segundo o Transfermarkt, ainda vale 2,5 milhões de euros. O clube mais campeão da Holanda provavelmente colaborará de boa fé para abrir espaço na folha salarial.

Amistosos de clubes
Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
Amistosos de clubes
Angers crest
Angers
SCO
Les Herbiers crest
Les Herbiers
LES

Van den Boomen assinou um contrato de longo prazo em 2023 e recebeu do então diretor técnico Sven Mislintat um salário generoso e um bônus de assinatura substancial na Johan Cruijff ArenA.

Após três anos, Van den Boomen encerra sua passagem com 56 partidas pelo time principal do Ajax, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências.

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