Jordi Cruijff pede uma quantia astronômica pelo Ajax: o preço pedido por Dies Janse está à vista de todos

Dies Janse está prestes a se transferir para o Club Brugge, segundo garantem os meios de comunicação belgas. No entanto, o zagueiro do Ajax, atualmente emprestado ao FC Groningen, não será tão fácil de contratar.
O diretor técnico Jordi Cruijff está apostando em uma quantia astronômica pela transferência do zagueiro de 20 anos, que ainda tem contrato em Amsterdã até meados de 2029. Janse custaria 8 milhões de euros, segundo o Het Laatste Nieuws.
Isso é quase o dobro de seu valor de transferência estimado pelo Transfermarkt, que avalia Janse em 4,5 milhões de euros. Resta saber, portanto, se o Club Brugge está disposto a desembolsar 8 milhões de euros.
De acordo com o Het Laatste Nieuws, o Club Brugge dispõe de “bons argumentos” para convencer Janse. Ele próprio não se mostra avesso a uma aventura no exterior. O clube, 19 vezes campeão belga, quer, portanto, contratar Janse o mais rápido possível.
O jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri informou no último fim de semana que o Ajax ainda não se envolveu nas negociações. Embora o Club Brugge esteja em “conversas avançadas” com Janse, a primeira oferta oficial ainda não chegou ao Ajax.
A possível transferência de Janse é notável, já que ele havia declarado à ESPN na semana passada toda a sua confiança em retornar ao Ajax. “Se estou pronto para ser titular? Sim. Vou voltar e disputar a vaga, é simples assim. O que aconteceu aqui no Groningen me dá muita confiança para voltar.”