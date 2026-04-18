Jordi Cruijff parece inclinado a escolher um técnico espanhol para o Ajax; o Algemeen Dagblad destaca três nomes

Jordi Cruijff está fortemente inclinado a escolher um técnico espanhol para o Ajax, segundo escreveu o observador de clubes Johan Inan no sábado no Algemeen Dagblad. O diretor técnico tem vários candidatos em vista.

Segundo Inan, Cruijff já tem sua lista de finalistas pronta. “Fontes bem informadas garantem que nela figuram principalmente nomes espanhóis. Por enquanto, resta apenas especular sobre quais candidatos Cruijff colocou na lista. O que está claro, porém, é o que eles precisam cumprir.”

O jornalista sabe que Cruijff procura um técnico exigente, capaz de colocar o Ajax na disputa pelo título imediatamente. Um futebol ofensivo e espetacular também é um requisito importante. Além disso, o novo técnico deve garantir que os jogadores do clube de Amsterdã valorizem-se.

No jornal de sábado, aparecem fotos de vários treinadores espanhóis. Inan avaliou Xavi, Inigo Pérez (Rayo Vallecano) e Míchel (Girona) quanto à viabilidade, estilo de jogo e capacidade de agregar valor.

No caso de Xavi, que está sem clube, é imediatamente apontado um grande obstáculo. “No FC Barcelona, ele ganhava — segundo consta — cerca de 8 milhões de euros brutos por ano. Essa faixa salarial é normalmente muito alta para o Ajax.”

As exigências salariais do técnico do Rayo serão bem menores. Além disso, Inan vê outra vantagem nele. “Os princípios de jogo que Pérez aplica no Rayo vão agradar a Cruijff. Ele joga muito na formação 4-2-3-1. Com isso, ele pressiona muito e alto e faz com que seus jogadores com a bola troquem de posição constantemente e, muitas vezes, joguem diretamente para frente.”

Em termos de exigências salariais, Míchel provavelmente se situa entre Xavi e Pérez. “Além disso, Míchel também tem uma posição de negociação forte, pois muitos clubes estão interessados nele devido ao seu trabalho no Girona. O Villarreal, que voltará a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, está de olho nele. Em outras palavras, Cruijff também precisará apresentar argumentos muito convincentes para atrair Míchel para o Ajax.”