Jordi Cruijff estabelece uma exigência inflexível: “O Ajax precisa ser campeão na próxima temporada; caso contrário, terei fracassado”

Após o término da partida entre Ajax e PSV (2 a 2), Hans Kraay Júnior conversou com Jordi Cruijff. O diretor técnico do time de Amsterdã fez uma declaração ambiciosa, conforme revelou Kraay Júnior no programa “Goedemorgen Eredivisie”.

Nos bastidores da Johan Cruijff ArenA, o repórter da ESPN conversou com Cruijff logo após o término da partida. Kraay Júnior elogiou então a educação que Johan Cruijff deu ao filho Jordi.

“No Feyenoord, foi dito logo no início que eles queriam ser campeões. O NAC, o Heerenveen e o Heracles também queriam”, brincou o técnico de 66 anos. Em seguida, Kraay mencionou a conversa com o diretor técnico do Ajax.

“Cruijff disse ontem, muito sucintamente: ‘Sabe, um ano de transição no Ajax não existe. Se eu disser que queremos disputar o título, isso não é suficiente. Temos que ser campeões na próxima temporada’”, revelou Kraay.

O diretor técnico considera que o Ajax não deve ser campeão daqui a duas ou três temporadas, mas já na próxima. “’Temos que ser campeões na próxima temporada e, se isso não acontecer, então eu falhei’”, citou o repórter da ESPN, referindo-se a Cruijff.

Kraay chamou então a atenção de Cruijff para o fato de que o Ajax tem pouco dinheiro. Segundo Kraay, o diretor técnico reagiu com otimismo. “Então teremos que ser muito criativos e teremos que nos desfazer de jogadores que compramos por muito dinheiro por um valor menor. Teremos que contratar por empréstimo, mas temos que ser campeões”, disse Cruijff a Kraay.

Segundo Kraay, o dirigente de futebol de 52 anos está aqui com um único objetivo. “Mas não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para tomar decisões.”