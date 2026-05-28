Jordi Cruijff estabelece metas ambiciosas no Ajax e faz uma promessa aos torcedores

Jordi Cruijff se manifesta no Instagram alguns dias após o término da temporada. O diretor técnico do Ajax deixa claro que estabeleceu metas ambiciosas para todos no clube de Amsterdã.
“Fim de uma temporada desafiadora. Agradecemos aos nossos torcedores que nos apoiaram até a última partida. Ainda há muito trabalho pela frente para trazer o Ajax de volta ao lugar onde ele pertence”, pode-se ler nesta quinta-feira nas redes sociais.
Cruijff acrescenta: “Conhecemos as altas exigências que este clube impõe e não descansaremos até alcançá-las novamente”, o diretor do Ajax não esconde suas ambições.
O diretor técnico, nomeado no início deste ano, quer, portanto, ter um desempenho muito melhor do que na temporada passada. O Ajax enfrentou muitas dificuldades, trocou três treinadores e terminou em um decepcionante quinto lugar na Eredivisie.
Apesar dos contratempos, o time conseguiu passar pela fase preliminar da Conference League. Para isso, foram necessários pênaltis contra o FC Utrecht nas eliminatórias para a competição europeia.
Já está claro que o Ajax chegou a um acordo com Míchel. O técnico espanhol, que recentemente sofreu o rebaixamento com o Girona, deve assinar em breve por algumas temporadas.