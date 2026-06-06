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Perr SchuursImago
Wessel Antes

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"Jordi Cruijff está pensando em oferecer um contrato ao jogador que disputou 95 partidas pelo Ajax"

Mercado da bola
Ajax
P. Schuurs

Perr Schuurs foi abordado pelo Ajax, segundo afirma o jornalista italiano especializado em transferências Nicolò Schira. O clube de Amsterdã está considerando oferecer um contrato ao zagueiro de 26 anos.

Em fevereiro, o Torino anunciou que o contrato de Schuurs na Itália havia sido rescindido de comum acordo. O zagueiro, que teve muito azar nos últimos anos, está concluindo seu processo de reabilitação na Holanda.

Schuurs disputou sua última partida em 21 de outubro de 2023 (!), quando rompeu o ligamento cruzado durante o confronto contra o Inter. O jogador de Limburgo enfrentou grandes contratempos, passou por uma nova cirurgia, mas seu joelho ainda não se recuperou.

Mas esse momento está se aproximando. Segundo Schira, o Ajax quer ajudar nisso, oferecendo a Schuurs um contrato de um ano e, assim, dando-lhe uma perspectiva.

Schuurs já esteve sob contrato com o Ajax entre 2018 e 2022. Nesse período, ele disputou 95 partidas oficiais.

No Johan Cruijff ArenA, ele competiu com Jurriën Timber e Matthijs de Ligt, que agora jogam no Arsenal e no Manchester United.

Após sua passagem pelo Ajax, Schuurs atuou 43 vezes pelo Torino. Segundo o Transfermarkt, ele chegou a valer 25 milhões de euros, mas esse valor já caiu para 850 mil euros.

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