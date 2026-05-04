Jordi Cruijff e o Ajax recebem más notícias na busca por um novo treinador

Marcelino vai deixar o Villarreal, conforme anunciou o clube espanhol na tarde desta segunda-feira através dos canais oficiais. O técnico conseguiu garantir a classificação para a Liga dos Campeões no último fim de semana.

Na tarde de sábado, o “Submarino Amarelo” venceu o Levante por 5 a 1, garantindo assim a terceira colocação. Graças à vitória, o clube não pode mais ser ultrapassado pelo quinto colocado, o Real Betis.

Marcelino já havia sido técnico do Villarreal entre 2013 e 2016. Na época, ele levou o clube à promoção para a primeira divisão da Espanha.

Em 2023, ele retornou e levou o time à fase de grupos da Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas. Agora, após 117 partidas, ele se despede definitivamente do clube.

A saída de Marcelino pode ser uma má notícia para o Ajax. Segundo Matteo Moretto, do Marca, Iñigo Pérez é o favorito para sucedê-lo.

O técnico do Rayo Vallecano já havia sido cogitado em Amsterdã e, segundo relatos, também estava na lista do novo diretor técnico Jordi Cruijff.