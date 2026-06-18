Jordi Cruijff deve aproveitar a oportunidade? “O queridinho da torcida do Ajax está sem contrato”

Dusan Tadic deixou o Al-Wahda sem custo de transferência, segundo informa a Sharjah Sports TV. O clube gostaria de manter o sérvio de 37 anos, mas ele não estava interessado.

No verão passado, Tadic deixou o Fenerbahçe para se juntar ao Al-Wahda. O atacante assinou contrato de duas temporadas nos Emirados Árabes Unidos.

Em 26 partidas pelo Al-Wahda, Tadic marcou um gol e deu doze assistências. O clube terminou a última temporada em quinto lugar na UEA Pro League.

Ainda não se sabe para onde Tadic irá agora. Apesar de o Al-Wahda querer mantê-lo no time, seu contrato foi “rescindido de comum acordo”.

O jogador, que disputou 111 partidas pela seleção da Sérvia, causou sensação na VriendenLoterij Eredivisie. No total, ele disputou 295 partidas na Eredivisie defendendo o FC Groningen, o FC Twente e o Ajax.

No total, ele marcou 119 gols e deu 140 assistências na Holanda. Ele foi tricampeão holandês e venceu duas vezes a Eurojackpot KNVB Beker.