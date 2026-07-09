Jordi Cruijff deixa uma mensagem contundente para Sean Steur após sua saída do Ajax

Jordi Cruijff não está disposto a aceitar jogadores do Ajax que exijam tempo de jogo, como deixou bem claro em entrevista ao *Volkskrant*. O diretor técnico foi questionado na quarta-feira sobre a saída de Sean Steur para o Newcastle United.

Na manhã de terça-feira, o jornal “Algemeen Dagblad” noticiou de repente a transferência de Steur para o Newcastle United. O meio-campista renderá 27 milhões de euros ao Ajax.

Steur, que tem apenas 18 anos, está deixando o Ajax muito cedo. Cruijff não vê problema nisso, como deixou claro em entrevista ao jornalista Willem Vissers. “É o gramado que decide se alguém joga. Não é um pai nem um agente.”

Com isso, Cruijff confirma as notícias anteriores da Sky Sports e do De Telegraaf. Steur queria uma vaga garantida no time titular do Ajax, mas o clube de Amsterdã não pôde lhe prometer isso.

Por isso, Steur e sua equipe técnica decidiram explorar outras opções e escolheram o Newcastle United. Lá, ele terá a missão de fazer com que o público esqueça Sandro Tonali, vendido por 115 milhões de euros.

Steur disputou um total de 26 partidas pela equipe principal do Ajax. Ele marcou um gol: no “Klassieker” contra o Feyenoord (1 a 1).

No Newcastle United, Steur vai jogar ao lado do compatriota Sven Botman. Ele também já passou pelo Ajax.