Jordi Cruijff defende totalmente o atacante do Ajax Marcos Leonardo: "Garantia de gols na Eredivisie"

Jordi Cruijff relembrou a janela de transferências em entrevista à Ajax TV. O diretor técnico do clube de Amsterdã levou Marcos Leonardo e Tolu Arokodare para Amsterdã, mas, dessa dupla, Leonardo ainda não conseguiu causar boa impressão. Cruijff, porém, não está nem um pouco preocupado.

Enquanto Tolu (25) foi emprestado pelo Wolverhampton Wanderers com opção de compra, o Ajax pagou pouco menos de 20 milhões de euros ao Al-Hilal por Leonardo (23). Este último balançou as redes duas vezes até aqui, mas chama atenção principalmente pelas (muitas) chances que justamente não aproveita. Tolu marcou quatro gols e deu duas assistências, embora só tenha recebido a preferência sobre Leonardo em duas partidas.

“O trabalho de um diretor técnico é tentar criar um elenco no qual o treinador tenha todas as armas para todos os jogos, porque cada jogo é uma batalha diferente”, respondeu Cruijff à pergunta sobre por que escolheu Tolu e Leonardo. “Então, na verdade, você precisa ter todos os tipos de jogadores. Também entre os atacantes, você precisa ter um que seja forte pelo alto e outro que se desmarque em dez metros e finalize rápido.”

“Nos atacantes, acho muito importante que estejam sempre no lugar certo, porque assim você tem mais chance de marcar. Todo mundo pode reclamar um pouco, dizendo: ‘sim, ele perde muitas chances!’”, afirmou Cruijff, referindo-se a Leonardo, “mas ele está sempre no lugar certo. Senão, ele não perderia chances.”

“Se alguém nunca perde uma chance, isso significa que ele não está no lugar certo. Então, eu prefiro que os jogadores estejam sempre no lugar certo, e agora elas não entram, mas em breve vão entrar. Para mim, são dois jogadores que dão uma certa garantia de gols nesta competição. Você simplesmente sente isso.”

“Às vezes, você simplesmente precisa dar tempo aos jogadores, especialmente quando são jovens, mas, se você olhar para os dois, eles tiveram boas estatísticas na carreira”, sabe Cruijff. A chance é grande de que o técnico Míchel Sánchez escolha Tolu novamente na noite de sábado, no clássico contra o campeão nacional PSV.

Don-Angelo Konadu saiu por empréstimo para o Lommel SK devido à falta de perspectiva, e o clube também acertou uma opção de compra. Kasper Dolberg parecia de saída no último dia da janela para o FC Midtjylland, que buscava um substituto para Franculino Djú, vendido ao Trabzonspor. No entanto, um acordo nunca foi alcançado e, por isso, o dinamarquês terá de brigar por seu lugar no comando do ataque.