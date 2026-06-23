Jordi Cruijff contrata García como sucessor de García no Jong Ajax

Carlos García é o novo técnico do Jong Ajax, conforme anunciou o clube por meio de seus canais oficiais. Ele é o sucessor de Óscar García, que deixou Amsterdã no domingo. Carlos García era assistente de Óscar García no Jong Ajax e na equipe principal. Toni Astorgano e Urby Emanuelson serão seus assistentes.
Carlos García já conhece um pouco o clube de Amsterdã. Ele chegou logo após a nomeação de Jordi Cruijff como diretor técnico, ao lado de Óscar García.
Este último assumiu a responsabilidade final pela equipe de base do Ajax, mas passou a integrar a equipe principal com sua comissão técnica quando Fred Grim foi demitido em abril.
Óscar García ficou em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie e, em seguida, venceu as eliminatórias para a Conference League.
No entanto, Cruijff não permitiu que ele permanecesse no cargo. O filho de Johan Cruijff nomeou Míchel, técnico do Girona, como técnico principal do Ajax, e Óscar García deixou o clube.
Seu assistente assume agora o comando da equipe de juniores. Ele já esteve no comando na Albânia, no Flamurtari FC, e no Beitar Tel Aviv. Também foi assistente técnico do Chicago Fire.