Jordi Cruijff apoia totalmente o atacante do Ajax Marcos Leonardo: "Garantia de gols na Eredivisie"

Jordi Cruijff relembrou, em entrevista à Ajax TV, a janela de transferências. O diretor técnico do clube de Amsterdã levou dois centroavantes para Amsterdã, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare, mas, dessa dupla, Leonardo ainda não consegue causar boa impressão. Cruijff, porém, não está nem um pouco preocupado.

Enquanto Tolu (25) foi emprestado pelo Wolverhampton Wanderers com opção de compra, o Ajax pagou pouco menos de 20 milhões de euros ao Al-Hilal por Leonardo (23). Este último marcou duas vezes até aqui, mas chama mais atenção sobretudo pelas (muitas) chances que justamente não aproveita. Tolu fez quatro gols e deu duas assistências, embora só tenha ganhado a preferência sobre Leonardo em duas partidas.

“O trabalho de um diretor técnico é tentar criar um elenco em que o treinador tenha todas as armas para todos os jogos, porque cada jogo é a different battle”, respondeu Cruijff à pergunta sobre por que escolheu Tolu e Leonardo. “Então, na verdade, você precisa ter todos os tipos de jogadores. Também entre os atacantes, você precisa ter um que seja forte pelo alto e outro que arranque dez metros livre e finalize rápido.”

“Nos atacantes, acho muito importante que eles estejam sempre no lugar certo, porque assim você justamente tem mais chance de marcar. Todo mundo pode reclamar um pouco, dizendo: ‘sim, ele perde muitas chances!’”, afirma Cruijff sobre Leonardo, “mas ele está sempre no lugar certo. Caso contrário, ele não perderia chances.”

“Se alguém nunca perde uma chance, isso significa que ele não está no lugar certo. Então, eu prefiro que os jogadores estejam sempre no lugar certo, e agora elas não entram, mas em breve vão entrar. Para mim, são dois jogadores que dão uma certa garantia de gols nesta competição. Você simplesmente sente isso.”

“Às vezes, você simplesmente precisa dar tempo aos jogadores, especialmente quando são jovens, mas, se você olhar para os dois, eles tiveram boas estatísticas na carreira”, sabe Cruijff. A chance é grande de que o técnico Míchel Sánchez volte a escolher Tolu no sábado à noite, no clássico contra o campeão nacional PSV.

Don-Angelo Konadu saiu por empréstimo para o Lommel SK por falta de perspectiva, e o clube também negociou uma opção de compra. Kasper Dolberg parecia estar de saída no último dia da janela de transferências para o FC Midtjylland, que buscava um substituto para Franculino Djú, vendido ao Trabzonspor. Um acordo, porém, nunca foi alcançado e, por isso, o dinamarquês terá de brigar por seu lugar como centroavante.