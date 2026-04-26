Jordi Cruijff alimenta rumores de transferência para o Ajax ao comparecer a uma partida no exterior

No início desta semana, o jornal catalão *Sport* noticiou que o Ajax está interessado em seis jogadores (da base) do FC Barcelona. O mesmo veículo divulgou, no domingo, imagens da presença do diretor técnico do Ajax, Jordi Cruijff, junto à equipe reserva do Barcelona.

O observador de clubes Lluís Miguelsanz escreveu na sexta-feira que Cruijff está de olho, entre outros, na situação do goleiro Iñaki Peña (27), do meio-campista Marc Casadó (22) e do atacante Roony Bardghji (20). No entanto, especialmente os dois últimos parecem estar fora do alcance do Ajax.

Jofre Torrents (19), Guille Fernández (17), atualmente lesionado, e Shane Kluivert (18) também são nomes citados pelo Sport e parecem opções mais realistas para uma possível transferência, seja por empréstimo ou não, para Amsterdã.

Cruijff esteve presente no domingo na partida entre o FC Barcelona B e o Atlètic Lleida, que por coincidência é treinado pelo ex-meio-campista do Ajax, Gabri.

Cruijff testemunhou um final de jogo espetacular. O modesto Lleida parecia vencer por 0 a 1, mas com gols de Alex Campos e Víctor Barberá nos acréscimos, a equipe de base do grande clube catalão acabou vencendo por 2 a 1.

Kluivert, em particular, parece uma opção óbvia para o Ajax. Filho do ex-jogador do Ajax Patrick Kluivert e irmão de Justin, que também tem um passado em Amsterdã, ele, no entanto, tem contrato até meados de 2028.