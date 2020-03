Jordi Alba esquenta de novo o clima no Barcelona com provocação à torcida

Lateral-esquerda revela incômodo por receber vaias dentro do Camp Nou

Jordi Alba se tornou um dos protagonistas da agonizante vitória do por 1 a 0 sobre a , no sábado (7), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O lateral-esquerdo levou as mãos aos ouvidos após o apito final, provocando sua própria torcida.

Em entrevista na zona mista, Alba se mostrou irritado com as vaias que recebeu durante a partida.

"Ninguém gosta que o público vá contra em sua própria casa. Respeito todo mundo, mas tem que me respeitar também. Acho que a atitude é boa e os jogadores dão tudo em campo. Nenhum de nós gosta de jogar mal e temos que melhorar, mas também não gosto de ser vaiado aos quinze minutos do primeiro tempo com o jogo empatado", explicou o jogador.

Apesar do desabafo, o lateral-esquerdo procurou minimizar o seu gesto. "Não significa nada. Gosto de polêmica, mas está tudo bem", concluiu.