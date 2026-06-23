Jordânia x Argentina: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Jordânia x Argentina: Detalhes da partida

Copa do Mundo - J Dallas Stadium

A partida entre Jordânia x Argentina terá início no dia 28 de junho de 2026 às 02h00 GMT e às 22h00 EST (no dia 27 de junho).

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Jordânia x Argentina: Contexto da partida

O próximo confronto na Califórnia tem implicações enormes, já que ambas as seleções buscam consolidar ou salvar suas campanhas após partidas extremamente intensas na 2ª rodada. Após uma segunda rodada de jogos que abalou completamente a dinâmica inicial do torneio, a margem para erros no San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as equipes seguem para Santa Clara cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após esses confrontos exaustivos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Jordânia, Jamal Sellami, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo e a eficiência na finalização, utilizando disciplina tática férrea para assegurar o controle diante de um adversário de elite. Os “Cavalheiros” contarão com seus principais pontos de referência no ataque dinâmico e com jogadas perigosas de transição, sob a orientação de Sellami, para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e tentar desmontar uma defesa sul-americana altamente disciplinada e física. Do outro lado está uma seleção argentina estruturalmente sólida e ambiciosa, liderada pelo experiente Lionel Scaloni. Com um elenco repleto de jogadores com excelente preparo físico e qualidade técnica de nível mundial, a La Albiceleste de Scaloni possui um ataque letal e um esquema agressivo que se destaca quando é exigida disciplina impecável sob a pressão máxima do torneio.

Realizado no moderno San Francisco Bay Area Stadium, este confronto será uma complexa partida de xadrez de ajustes táticos entre Sellami e Scaloni. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de sofrer outra falha defensiva na transição, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento vertical rápido os elementos decisivos. A Argentina encarará esta partida como a plataforma ideal para consolidar seu status de classificada automática definitiva sob a liderança firme de Scaloni, enquanto a Jordânia entra em campo ansiosa para transformar o plano tático de Sellami em arma, maximizar seu rendimento físico e conquistar um resultado histórico contra a realeza do futebol. Com as combinações do grupo se definindo, a enorme importância de garantir sua vaga nas fases eliminatórias dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

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Como as duas seleções se saíram na 2ª rodada?

Argentina 2 x 0 Áustria

A seleção de Scaloni deu uma demonstração de pura classe, com muita disciplina e autoridade, no Dallas Stadium, mantendo o gol intacto e superando a Áustria com uma vitória crucial por 2 a 0. Buscando se recuperar e afirmar seu domínio total no grupo, a Albiceleste abriu o placar aos 38 minutos, quando o maestro Lionel Messi balançou as redes com um chute certeiro, após ter perdido um pênalti no início da partida.

A Áustria começou a partida buscando estabilidade defensiva, mas teve dificuldades para criar oportunidades regulares pelo meio contra a pressão fluida da Argentina. O esquema defensivo de Scaloni — ancorado por Cristian Romero e Lisandro Martínez — neutralizou perfeitamente as ameaças adversárias, fechando os espaços centrais e restringindo as rotas de transição. Sua organização estrutural assumiu o controle total no segundo tempo, e Messi fechou com chave de ouro os minutos finais ao marcar seu segundo gol já nos acréscimos (90+5′), garantindo os três pontos.

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Jordânia 1–2 Argélia

Os jogadores de Sellami sofreram uma imensa frustração tática no San Francisco Bay Area Stadium, perdendo o ímpeto no final da partida e sofrendo uma dura derrota por 2 a 1 contra uma seleção argelina precisa. Os “Cavalheiros” inicialmente executaram um plano impecável no primeiro tempo, abrindo o placar aos 36 minutos, quando o meio-campista Nizar Al-Rashdan aproveitou uma falha defensiva para dar total ímpeto à sua equipe antes do intervalo.

No entanto, a organização da Jordânia desmoronou no segundo tempo sob a pressão implacável de uma marcação fluida da Argélia. Os jogadores de Sellami contaram com uma espinha dorsal física robusta para manter o controle em grande parte do meio-campo, mas sua organização defensiva cedeu aos 69 minutos, quando Nadhir Benbouali marcou um gol de empate certeiro. A perda de bola desnecessária na transição se mostrou fatal no final da partida, quando Amine Gouiri marcou o gol da vitória aos 82 minutos. Apesar de terem alterado seus esquemas ofensivos nos minutos finais, a Jordânia não conseguiu furar uma retaguarda obstinada, ficando de mãos vazias no Grupo J.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Jordânia (Jamal Sellami)

Sellami não precisa abandonar completamente o esquema ofensivo corajoso e de alto ritmo que permitiu aos “Cavaleiros” conquistarem uma vantagem crucial na estreia contra a Argélia. Os movimentos verticais, as rotações rápidas pelas laterais e a excelência nas transições, impulsionadas por opções fluidas como Musa Al-Taamari, provam que a Jordânia possui o arsenal tático necessário para causar sérios problemas no cenário mundial.

No entanto, Sellami deve garantir que sua equipe mantenha total concentração defensiva contra times que controlam a posse de bola com eficiência. Na partida anterior, a formação agressiva da Jordânia deixou, ocasionalmente, amplos espaços expostos quando os laterais avançavam profundamente para o terço final do campo, levando a uma difícil derrota por 2 a 1 após um colapso no final da partida. Contra uma seleção argentina que se baseia em um imponente pedigree físico, tático e atlético, perder a posse de bola de forma desnecessária durante as jogadas será fatal. O principal ajuste de Sellami deve se concentrar no pivô do meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional de meio-campistas âncoras como Noor Al-Rawabdeh e Nizar Al-Rashdan para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes sul-americanos isolem sua zaga de três.

Argentina (Lionel Scaloni)

Scaloni não precisa desmontar completamente o esquema que permitiu à sua equipe ditar o ritmo da partida durante a vitória convincente por 2 a 0 sobre a Áustria. A estrutura defensiva central, ancorada por Cristian Romero e Lisandro Martínez, juntamente com a presença física de Rodrigo De Paul no meio-campo, continua sendo um trunfo de elite no torneio. No entanto, a terceira rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola ao lidar com linhas defensivas resistentes.

Diante da pressão alta agressiva e das transições rápidas da Jordânia, manter-se inteiramente na linha horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a vias de ataque previsíveis. O ajuste tático de Scaloni deve se concentrar no meio-campo, instruindo líderes técnicos como Alexis Mac Allister e Enzo Fernández a avançar a bola com muito mais velocidade vertical assim que a posse for recuperada. Quando a Argentina avançar, deverá explorar agressivamente os canais laterais deixados vagos pelos laterais-avançados da Jordânia. Utilizar jogadas explosivas e diretas de sobreposição para esticar a retaguarda jordaniana será fundamental para desestruturar sua formação compacta. Essa expansão é essencial para liberar espaços valiosos que o craque Lionel Messi possa explorar, evitando que os corredores centrais fiquem completamente sufocados pelo tráfego de jogadores.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 3ª rodada?

Notícias da seleção da Jordânia

A equipe de Sellami está altamente motivada para se recuperar da derrota por uma diferença mínima para a Argélia e chega a este confronto decisivo com o elenco completo e sem suspensões. A Jordânia buscará utilizar seu esquema tático equilibrado em 3-4-3. O goleiro confiável Yazeed Abulaila mantém sua posição no gol, protegido por uma zaga de três composta por Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab e Husam Abu Dahab. Vale destacar que Abu Dahab carrega um cartão amarelo da 2ª rodada e deve ter cuidado para evitar uma acumulação de cartões que possa comprometer sua participação no torneio.

No meio-campo, Ihsan Haddad e Mohammad Abu Taha darão cobertura nas laterais como laterais-ofensivos. No centro, a dupla formada por Noor Al-Rawabdeh e Nizar Al-Rashdan — este último vindo diretamente de um gol certeiro no primeiro tempo contra a Argélia — tentará interromper a construção de jogadas pela central da Argentina. O ataque continua em plena forma e altamente explosivo, liderado pelo craque Musa Al-Taamari na ala direita, Mahmoud Al-Mardi na esquerda e Ali Olwan atuando como ponta-de-lança central.

Notícias da seleção argentina

Scaloni tem o luxo de contar com um elenco totalmente disponível e em boas condições físicas, sem novas preocupações com lesões ou ausências por suspensão, após a vitória contundente sobre a Áustria. Espera-se que a Albiceleste mantenha sua formação 4-4-2, fluida e bem equilibrada. O goleiro de elite Emiliano Martínez comanda a área atrás de uma sólida linha defensiva de quatro. Cristian Romero e Lisandro Martínez formam a dupla de zagueiros centrais, ladeados por Nahuel Molina à direita e Facundo Medina à esquerda. Medina é, atualmente, o único zagueiro argentino em situação delicada, após receber um cartão amarelo no Texas.

O meio-campo equilibra uma pressão física intensa com uma distribuição de bola de nível mundial, onde Rodrigo De Paul e Thiago Almada oferecem ampla inteligência tática, enquanto Alexis Mac Allister e Enzo Fernández ditam o ritmo vertical a partir das posições mais recuadas no meio-campo. Por fim, o ataque da Argentina continua letal e inalterado, com o capitão e ícone Lionel Messi chegando à Califórnia em excelente forma após sua atuação precisa com dois gols na segunda rodada, formando dupla com Lautaro Martínez na linha de frente.

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Confrontos-chave entre Jordânia e Argentina

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Lionel Messi x Yazan Al-Arab

Tendo se destacado como um ponto focal perigoso do ataque de Scaloni, Messi continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante da linha de frente da Argentina. Ele atuou com perfeição atrás do atacante para liderar a ofensiva criativa contra a Áustria, dando um show espetacular com uma aula magistral de dois gols. Para desmontar a formação defensiva fisicamente imponente da Jordânia, o papel de Messi será fundamental; ele deve usar seus movimentos inteligentes, habilidade de drible de nível mundial e visão apurada para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final do campo para que jogadores pelas laterais, como Thiago Almada, possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Al-Arab, âncora defensiva vital da linha de defesa de Sellami. Ele comandou o bloco central na partida anterior da Jordânia, tentando manter coesa a zaga de três sob imensa pressão contra a Argélia. Embora a estrutura defensiva da Jordânia tenha passado por momentos difíceis e perdido pontos no final das partidas, Al-Arab possui atributos físicos de alto nível e domínio aéreo para desafiar atacantes de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais ao lado de Abdallah Nasib e Husam Abu Dahab, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas precisas de Messi pelo meio e impedir que a Argentina ganhe impulso logo no início das jogadas de transição.

Nizar Al-Rashdan x Alexis Mac Allister

Verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo jordaniano na segunda rodada, Al-Rashdan tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para os “Cavaleiros”. Ele atuou com maestria no centro do meio-campo contra a Argélia, avançando para dar um impulso físico vital e marcando o primeiro gol de sua equipe. Contra a Argentina, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas pelas laterais de alas dinâmicos como Musa Al-Taamari. Se Al-Rashdan tiver tempo e espaço para se virar e encarar a zaga, sua visão de jogo ameaçará facilmente o bloco defensivo argentino.

Quem busca interromper esse ritmo criativo fluido é o destaque da Argentina no meio-campo, Mac Allister. Ele foi o eixo central do time na segunda rodada, oferecendo proteção tática magistral e distribuição horizontal durante uma vitória convincente por goleada contra a Áustria. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão postos à prova no Estádio da Baía de São Francisco. Mac Allister precisa gerenciar agressivamente seu posicionamento ao lado do parceiro no meio-campo, Enzo Fernández, para comprimir o espaço central, pressionar os pontos-chave da construção de jogadas de Al-Rashdan e proteger sua zaga de quatro, garantindo que a seleção asiática não domine completamente o terço central do campo e não encurrale a Argentina em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo J?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo J apresentou um cenário altamente competitivo. A Argentina ocupa confortavelmente a liderança com seis pontos e saldo de gols de +4, tendo garantido oficialmente sua vaga nas oitavas de final após uma vitória certeira por 2 a 0 sobre a Áustria.

Isso deixa a Argélia em segundo lugar, com quatro pontos e saldo de gols de +1, à frente da Áustria (um ponto, saldo de gols de −2), após conquistar uma vitória difícil por 2 a 1 sobre a Jordânia. A Jordânia permanece na lanterna da tabela, com zero pontos e saldo de gols de −1. A partida da 3ª rodada, que será disputada no San Francisco Bay Area Stadium, representa um ponto de virada matemático decisivo para ambas as seleções, que lutam para garantir a classificação automática ou resgatar a chance de uma vaga por repescagem antes da rodada final de jogos.

Se a Argentina vencer

Uma vitória da equipe de Scaloni catapultaria a Albiceleste para nove pontos, garantindo instantaneamente o primeiro lugar no Grupo J e avançando com o melhor posicionamento possível. Por outro lado, esse resultado deixaria a Jordânia com zero pontos, eliminando-a oficialmente do torneio e encerrando sua trajetória na Copa do Mundo, independentemente dos resultados simultâneos do grupo.

Se a Jordânia vencer

Caso os jogadores de Sellami garantam os três pontos, isso manteria viva a esperança no torneio, elevando-os a um total de três pontos. Para garantir a classificação automática como vice-campeã do grupo, a Jordânia precisaria que a Áustria derrotasse a Argélia na partida simultânea, além de uma variação favorável no saldo de gols para ultrapassar ambas as seleções. Se a Argélia evitar a derrota, uma vitória da Jordânia a deixaria presa no terceiro lugar, colocando seu destino inteiramente nas mãos do ranking de repescagem dos terceiros colocados, onde uma soma de três pontos torna a permanência na competição altamente incerta.

O cenário de empate

Um empate na Califórnia deixaria a Argentina confortável com sete pontos e com a classificação garantida como líder do grupo, a menos que a Argélia conquiste uma vitória esmagadora sobre a Áustria para apagar a diferença no saldo de gols. Para a Jordânia, chegar a um único ponto garantiria um resultado entre os dois últimos colocados. Um empate eliminaria matematicamente os “Cavalheiros”, já que um único ponto com saldo de gols negativo é historicamente insuficiente para disputar uma vaga na fase de 32.

Notícias das seleções e escalações

A seleção da Jordânia é comandada por Jamal Sellami, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também não divulgou uma escalação provável até o momento, e não há lesões ou suspensões registradas no elenco. Como a Argentina já garantiu sua vaga nas oitavas de final, Scaloni pode aproveitar esta partida para dosar a carga de trabalho dos principais jogadores.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Jordânia perdeu quatro das últimas cinco partidas, empatando apenas uma vez, em um amistoso contra a Nigéria em março, que terminou em 2 a 2. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Argélia na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, com o gol de Amine Gouiri no final da partida acabando com suas esperanças de avançar. A equipe também perdeu por 3 a 1 para a Áustria e por 2 a 0 para a Colômbia em um amistoso em junho. Nos últimos cinco jogos, a Jordânia marcou cinco gols e sofreu 11.

A Argentina venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcando 15 gols e não sofrendo nenhum nessa sequência. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, na qual Messi marcou duas vezes. A equipe também venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia na Copa do Mundo e registrou uma vitória por 5 a 0 em um amistoso contra a Zâmbia em março. A Argentina não sofreu gols em todas essas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para encontros anteriores entre a Jordânia e a Argentina. Essas duas seleções não se enfrentaram em partidas internacionais recentes, e não foram fornecidos dados históricos sobre confrontos para este confronto.

Classificação



