Jordânia x Argélia: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - J San Francisco Bay Area Stadium

A partida entre Jordânia e Argélia terá início no dia 23 de junho de 2026, às 03h00 GMT e às 23h00 EST (no dia 22 de junho de 2026).

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Jordânia x Argélia: Contexto da partida

O próximo confronto no norte da Califórnia tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo J buscam se recuperar dos tropeços na estreia. Após as derrotas na primeira rodada, que deixaram ambas as equipes em busca dos primeiros pontos do torneio — com a Jordânia sofrendo uma dura derrota por 3 a 1 contra a Áustria e a Argélia sucumbindo a uma derrota por 3 a 0 contra a atual campeã, a Argentina —, a margem para erros no San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para a costa cientes de que a recuperação psicológica e a regeneração física após essas intensas estreias ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Jordânia, Jamal Sellami, precisa rapidamente se adaptar a uma equipe que teve dificuldades para lidar com a eficiência cirúrgica dos adversários europeus em sua estreia histórica. Sellami contará com seus dinâmicos pontos-chave no ataque — liderados pelo brilhantismo criativo do craque Mousa Al-Tamari — para se reajustar, ditar o ritmo no terço final do campo e desmontar uma defesa africana altamente experiente. Do outro lado está uma seleção da Argélia estruturalmente resiliente e cheia de garra, comandada por Vladimir Petković. Com um elenco repleto de jogadores de alto nível tático, os Fennecs possuem um esquema defensivo obstinado e uma vantagem letal nas transições, que se destaca quando é exigida disciplina impecável.

Realizado no moderno San Francisco Bay Area Stadium, este confronto será uma complexa partida de xadrez de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de cometer mais uma falha defensiva, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento rápido das transições os elementos decisivos. A Argélia encarará esta partida como a plataforma ideal para dar o pontapé inicial em sua campanha e afirmar seu status como candidata às oitavas de final, enquanto a Jordânia entra em campo ansiosa para transformar seu espírito destemido, contra-ataques fluidos e precisão cirúrgica em armas para punir quaisquer erros estruturais argelinos. Com as combinações do grupo começando a se definir, a enorme importância de manter vivas as esperanças de chegar às oitavas de final dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

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Como as duas seleções se saíram na 1ª rodada?

Áustria 3 x 1 Jordânia

A equipe de Jamal Sellami demonstrou um incrível espírito de luta em sua histórica estreia na Copa do Mundo da FIFA em Santa Clara, embora uma série de acontecimentos infelizes no segundo tempo tenha acabado por condená-la à derrota por 3 a 1 contra a Áustria. A seleção da Jordânia ficou atrás no placar aos 20 minutos, quando Romano Schmid acertou um chute impressionante da entrada da área, que passou por Yazeed Abulaila. A Jordânia reagiu com imensa coragem após o intervalo, fazendo história quando Ali Olwan aproveitou um passe de Noor Al-Rawabdeh para marcar um magnífico gol de empate em jogada individual.

Os estreantes acompanharam passo a passo seus adversários europeus e viram até mesmo um gol de Marko Arnautović ser anulado pelo VAR por mão na bola. No entanto, a sorte deles se esvaiu aos 76 minutos, quando o zagueiro Yazan Al-Arab desviou acidentalmente um escanteio para dentro do próprio gol. Arnautović acabou selando o resultado já nos acréscimos, por meio de um pênalti, mas a coragem da Jordânia lhes deu muita confiança para a segunda rodada.

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Argentina 3 x 0 Argélia

Os jogadores de Vladimir Petković exibiram uma defesa extremamente disciplinada em Kansas City, mas acabaram sendo derrotados pelo brilhantismo individual de nível mundial, com a Argentina, atual campeã, vencendo por 3 a 0. As Raposas do Deserto enfrentaram um desafio tático imediato contra um bloco defensivo sul-americano agressivo, ficando atrás no placar aos 17 minutos com um gol de abertura preciso e característico de Lionel Messi, com um chute com efeito.

A Argélia se esforçou ao máximo e, heroicamente, manteve os atuais campeões à distância durante grande parte da partida, com Anis Hadj Moussa representando uma ameaça perigosa nas transições de contra-ataque. No entanto, a pressão sufocante da Argentina acabou por surtir efeito no segundo tempo. Messi aproveitou um rebote solto para dobrar a vantagem aos 60 minutos, antes de completar seu histórico hat-trick com outro chute preciso da entrada da área, 16 minutos depois. Apesar do placar expressivo, a rígida organização estrutural da Argélia durante a primeira hora de jogo oferece um modelo sólido para o confronto em Santa Clara.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Jordânia (Jamal Sellami): Consolidação do bloco baixo e precisão no terço final

Jamal Sellami não precisa abandonar o espírito corajoso e de ritmo acelerado que permitiu aos Nashama pressionarem a Áustria de forma histórica e se recuperarem na partida durante o segundo tempo. O movimento vertical e a persistência individual incisiva de Ali Olwan provaram que a Jordânia possui as ferramentas básicas para criar oportunidades genuínas no cenário mundial.

No entanto, Sellami deve corrigir de forma implacável as falhas defensivas e a fadiga estrutural que, no fim das contas, custaram pontos ao time no final da partida. Em sua histórica estreia, o esquema padrão 3-4-3 da Jordânia teve dificuldades ocasionais para manter uma largura estrutural coesa, permitindo que surgissem brechas na linha defensiva. Contra uma seleção argelina construída com base em um modelo agressivo e de alta energia, perder a posse de bola durante a transição ou recuar de forma excessivamente passiva será fatal. O principal ajuste de Sellami deve se concentrar em seu escudo no meio-campo defensivo, garantindo que protejam firmemente a zaga de três, bloqueiem os meios-espaços laterais e impeçam que os criadores de jogadas técnicos da Argélia sobrecarreguem as vias centrais.

Argélia (Vladimir Petković): Velocidade de transição no meio-campo e sobrecargas ofensivas pelas laterais

Vladimir Petković não precisa desmontar completamente um esquema tático pragmático que permitiu à sua equipe absorver heroicamente uma forte pressão e frustrar a Argentina, atual campeã, durante grande parte da partida de estreia. A estrutura defensiva continua sendo um trunfo confiável, mas a segunda rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como os Fennecs controlam e avançam com a posse de bola.

Contra o núcleo defensivo compacto da Jordânia, manter-se inteiramente na linha horizontal ou circular a bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a jogadas de ataque previsíveis. O ajuste tático de Petković deve se concentrar em seu motor, instruindo o pivô do meio-campo a levar a bola para frente com muito mais velocidade vertical. Quando a Argélia avançar, deve estabelecer agressivamente sobreposições dinâmicas pelas laterais. Utilizar as arrancadas explosivas e diretas de laterais como Rayan Aït-Nouri para esticar os laterais da Jordânia será fundamental para desestruturar a formação defensiva adversária. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos para o capitão Riyad Mahrez, que saiu do banco contra a Argentina, explorar e evitar que o ataque seja completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 2ª rodada?

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Notícias da seleção da Jordânia

O principal desafio de Jamal Sellami ao viajar para o norte da Califórnia é garantir a coesão coletiva de seu elenco estreante, ao mesmo tempo em que gerencia a recuperação psicológica de seu grupo que fez história. Felizmente para os Nashama, eles saíram da intensa derrota por 3 a 1 na estreia contra a Áustria sem novas preocupações com lesões ou suspensões, deixando Sellami com o elenco completo à sua disposição.

A Jordânia vai se basear em seu esquema consolidado de 3-4-3. A comissão médica e técnica trabalhará em estreita colaboração com o zagueiro central Yazan Al-Arab para garantir que ele esteja mentalmente preparado para se recuperar após seu infeliz gol contra no segundo tempo. Al-Arab voltará a formar a dupla de zaga com Mohannad Abu Al-Nadi e Abdallah Nasib para formar a barreira defensiva que protege o goleiro Yazeed Abulaila. No meio-campo, Noor Al-Rawabdeh está garantido como titular após dar uma brilhante assistência na primeira rodada, comandando o meio-campo ao lado de Nizar Al-Rashdan, enquanto Mohannad Abu Taha e o capitão Ihsan Haddad assumem as responsabilidades de laterais.

O ponto central indiscutível do ataque da Jordânia continua sendo a linha de frente. Ali Olwan manterá com confiança sua vaga na ponta de lança após apresentar um desempenho excepcional, coroado por seu gol histórico. Ele será ladeado pelo craque Mousa Al-Tamari na ala direita e por Omer Al-Fakhouri na esquerda, com Sellami contando com esse trio de ataque fluido para injetar o máximo de velocidade vertical e desencadear as transições precisas necessárias para desequilibrar a defesa argelina.

Notícias da seleção da Argélia

Vladimir Petković enfrenta um quebra-cabeça tático e de recuperação muito mais complexo ao preparar sua equipe para uma partida decisiva de recuperação. O principal tema em torno dos Les Fennecs é lidar com o imenso desgaste físico causado pela derrota por 3 a 0 na estreia contra a Argentina, atual campeã, que exigiu um trabalho defensivo exaustivo e de alta intensidade desde o apito inicial.

A base estrutural da Argélia girará em torno de sua formação equilibrada em 4-3-3. Na defesa, o zagueiro central Aïssa Mandi será o âncora da linha central ao lado de Ramy Bensebaini para corrigir os erros individuais que custaram caro à equipe em Kansas City. O lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri e o lateral-direito Rafik Belghali precisarão controlar rigorosamente seus instintos de sobreposição para garantir que os velozes pontas da Jordânia não os peguem desprotegidos nas transições, enquanto o goleiro Luca Zidane buscará uma proteção muito superior para reforçar seu domínio da área.

O principal dilema de escalação para Petković está em ajustar seu meio-campo e estimular a criatividade imediata no centro. O trio de meio-campistas formado porNabil Bentaleb, Hicham Boudaoui e o jovem Ibrahim Maza terá a tarefa de acelerar o ritmo da posse de bola. No ataque, a linha de frente está pronta para uma atuação intensa; Amine Gouiri comandará os canais centrais, apoiado fortemente por Farès Chaïbi na ala esquerda e pela velocidade direta de Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, na ala direita, proporcionando a faísca essencial no terço final do campo necessária para punir a Jordânia nos contra-ataques.

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Confrontos-chave entre Jordânia e Argélia

Ali Olwan x Aïssa Mandi

Depois de marcar o primeiro gol histórico da Jordânia em uma Copa do Mundo da FIFA com uma finalização brilhante e serena na primeira rodada, Ali Olwan continua sendo o ponto focal altamente enérgico e confiante do ataque de Jamal Sellami. Olwan atuou de forma impecável pelo centro para liderar o ataque da Nashama contra a Áustria. Para desmontar a organização defensiva tecnicamente experiente da Argélia, o papel de Olwan será fundamental; ele deve usar sua velocidade vertical explosiva e seu ritmo de trabalho persistente para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final para que jogadores pelas laterais, como Mousa Al-Tamari, possam explorar.

A tarefa de pará-lo cabe ao zagueiro central Aïssa Mandi, âncora defensiva indiscutível da linha de defesa de Vladimir Petković. Mandi comandou o bloco central durante o confronto de estreia contra a Argentina. Embora a estrutura defensiva da Argélia tenha se mantido notavelmente firme durante a primeira hora em Kansas City, ela acabou sendo desfeita no final do segundo tempo por uma pressão física direta de nível mundial. Mandi deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais, garantindo que use seu posicionamento de elite para neutralizar as investidas centrais precisas de Olwan e impedir que a Jordânia ganhe impulso nas transições iniciais.

Ibrahim Maza x Noor Al-Rawabdeh

Jovem e criativo, Ibrahim Maza é a faísca do trio do meio-campo da Argélia e tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para os Les Fennecs. Maza atuou no coração do meio-campo contra a Argentina, buscando contornar a forte pressão e dar impulso à criatividade no centro do campo. Contra a Jordânia, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas pelas laterais dos alas Farès Chaïbi e Anis Hadj Moussa. Se Maza tiver tempo e espaço para se virar e encarar a linha defensiva, sua visão de jogo desequilibrará facilmente o bloco defensivo da Jordânia.

Quem busca interromper esse ritmo criativo fluido é o destaque do meio-campo da Jordânia, Noor Al-Rawabdeh. Al-Rawabdeh comprovou seu valor tático e criativo de elite na 1ª rodada ao dar a assistência precisa para o gol de empate de Olwan contra a Áustria. No entanto, seu trabalho defensivo sem a posse de bola será submetido ao teste definitivo no Estádio da Baía de São Francisco. Al-Rawabdeh precisa gerenciar seu posicionamento de forma agressiva para comprimir o espaço central, interromper as jogadas de construção profundas de Maza e proteger sua zaga de três para garantir que os gigantes norte-africanos não dominem completamente o terço central do campo e encurralem a Jordânia em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades no Grupo J?

Após a rodada de estreia, o Grupo J apresentou uma separação imediata e clara. A Argentina, atual campeã, ocupa a liderança com três pontos e saldo de gols de +3, após uma execução precisa que derrotou a Argélia por 3 a 0. A Áustria vem logo atrás, em segundo lugar, com três pontos e saldo de gols de +2, após superar uma corajosa atuação da estreante Jordânia e vencer por 3 a 1.

Isso deixa tanto a Jordânia quanto a Argélia estagnadas na última posição, com zero ponto. Esta partida da 2ª rodada, no San Francisco Bay Area Stadium, serve como um ponto de virada matemático absoluto para ambas as nações, que lutam para resgatar suas chances de classificação rumo à rodada final de partidas.

Se a Jordânia vencer

Uma vitória histórica para a equipe de Jamal Sellami catapultaria a Nashama para três pontos, abrindo instantaneamente a disputa pelas duas primeiras colocações. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Argentina e Áustria, em Dallas, uma vitória colocaria a Jordânia de volta em uma posição privilegiada na classificação, atrás dos líderes apenas pelo saldo de gols. Fundamentalmente, isso lhes daria uma vantagem psicológica inestimável antes da rodada final de alto risco contra a Argentina, enquanto deixaria a Argélia completamente estagnada com zero ponto e levaria os Les Fennecs à beira da eliminação matemática da classificação automática entre os dois primeiros.

Se a Argélia vencer

Caso os jogadores de Vladimir Petković garantam os três pontos, isso revitalizaria completamente seu retorno à competição mundial e colocaria os gigantes norte-africanos de volta na briga por uma vaga nas oitavas de final. Chegar a três pontos permitiria à Argélia alcançar o time perdedor da partida em Dallas, dando-lhe controle total sobre seu destino antes do confronto decisivo da última rodada contra a Áustria. Por outro lado, esse cenário deixaria a Jordânia com zero pontos após duas partidas, forçando os estreantes no torneio a um confronto final brutal e decisivo contra a Argentina, atual campeã mundial, onde mesmo um resultado perfeito poderia exigir complexos critérios de desempate pelo terceiro lugar para avançar.

O cenário de empate

Outro empate em Santa Clara significaria um desastre para ambas as seleções, mantendo a Jordânia e a Argélia empatadas com apenas um ponto cada e prejudicando gravemente suas aspirações realistas de avançar para a fase eliminatória. Embora um empate tecnicamente evite a eliminação matemática imediata antes da 3ª rodada, ele reduz suas margens de segurança para a classificação a um fio de agulha. Nessa situação, tanto a Jordânia quanto a Argélia entrariam em seus respectivos confrontos finais da fase de grupos sabendo que o máximo de pontos é imprescindível, ao mesmo tempo em que teriam de contar com resultados favoráveis e desequilibrados em outras partidas apenas para ter uma chance mínima de se classificar como uma das oito melhores terceiras colocadas.

Notícias das seleções e escalações

A seleção da Jordânia é comandada por Jamal Sellami. Não foram confirmadas lesões ou suspensões antes da partida, e ainda não foi divulgada nenhuma escalação provável. Mais informações sobre a equipe serão adicionadas à medida que o início da partida se aproximar.

A Argélia é comandada por Vladimir Petkovic. Assim como no caso da Jordânia, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento, e nenhuma escalação provável foi confirmada. Novas informações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A Jordânia chega a esta partida sem nenhuma vitória nos últimos cinco jogos, registrando dois empates e três derrotas. Sua última partida terminou em derrota por 2 a 0 para a Colômbia em 7 de junho de 2026, e a equipe foi derrotada por 4 a 1 pela Suíça no final de maio. No início dessa sequência, os empates contra a Nigéria e a Costa Rica em março trouxeram algum otimismo, embora a Jordânia tenha sofrido 11 gols nessas cinco partidas, marcando sete.

A forma recente da Argélia mostra um quadro bem diferente. A equipe de Petkovic venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Bolívia em 11 de junho de 2026, e também derrotou a Holanda por 1 a 0 no início de junho. A vitória por 7 a 0 sobre a Guatemala, em março, destaca sua capacidade ofensiva. A única derrota nessa sequência foi contra a Nigéria, na Copa Africana das Nações, em janeiro. A Argélia marcou 12 gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

JOR Um ARG 0 1 Empate 0 Argélia 1 - 1 Jordânia 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre essas duas seleções é limitado. O único encontro registrado nos dados disponíveis terminou em 1 a 1, em um amistoso disputado em 30 de maio de 2004, com a Argélia recebendo a Jordânia. A partida da fase de grupos da Copa do Mundo desta terça-feira representa o primeiro confronto oficial entre as duas seleções.

Classificação

No Grupo J, a Argélia ocupa atualmente a primeira posição e a Jordânia, a quarta, antes desta segunda rodada de jogos.