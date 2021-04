Jordan, Yeezy e Gucci: Jovem de 16 anos ganha fama vendendo peças limitadas para jogadores famosos

Jordans, Yeezys, Gucci e Dior são algumas das linhas e marcas vendidas por Leon Gissing, de 16 anos, que tem jogadores famosos como seus clientes

Futebol e moda são dois mundos que cada vez mais se confundem, e para conseguir edições raras e limitadas de tênis, jaquetas e outros acessórios, jogadores recorrem a contatos chamados de “plugs” para facilitar o processo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um deles é o inglês Leon Gissing, de apenas 16 anos, responsável por diversas das compras de craques como Ansu Fati, Mason Greenwood, Jadon Sancho e Bukayo Saka. O garoto conta que começou o seu negócio aos 13 anos, distribuindo cartões em hotéis onde os clubes estavam hospedados.

Hoje, com uma carteira de mais de 100 clientes, “Plug Leon” conta com orgulho sobre o seu início no mundo das revendas de tênis e acessórios, e quem foram os seus primeiros compradores.

“Aos 13 anos, eu só queria dinheiro para comprar alguns pares de tênis. Como meus pais não iam me dar muito dinheiro, eu precisava levantar fundos de alguma forma”, contou o jovem à Goal.

“Eu tinha um contato que me dizia quando o time do Manchester United chegaria a Londres, então eu me informava sobre os hotéis para onde eles iam e entregava meus cartões para Pogba e outros jogadores”.

“Também costumava ir ao Stamford Bridge, bater nas janelas e passar meu contato. Eu era esforçado, e eles me respeitavam, porque também tiveram que dar duro quando eram garotos na base. O mundo do futebol é pequeno, e as informações são repassadas rapidamente”, concluiu Leon.

Entre as marcas favoritas dos craques, estão Jordan (linha da Nike dedicada ao lendário jogador de basquete), Yeezy (linha da Adidas com designs do rapper Kanye West), Dior, Gucci, Louis Vuitton, Chanel e Fear of God. Em seu perfil no Instagram (@plug_leon), Gissing publica imagens dos produtos disponíveis, assim como fotos de atletas e personalidades com sua já famosa sacola vermelha.

Mais do que dinheiro, Leon, que é fã de futebol, também valoriza o seu contato com os craques, que se tornaram amigos, e chegam a trocar mensagens e jogar videogame com o garoto.

“Eles me deram camisas assinadas, já batemos uma bola e sempre jogamos FIFA, Call of Duty e Warzone. É como um sonho para mim, quando Joe Willock, Reiss Nelson ou Jadon Sancho me ligam. Já cheguei a entregar produtos para Reece James, e então me sentar para ver uma partida em Stamford Bridge”.