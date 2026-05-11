Jonathan Rowe causa grande dano ao Napoli com um belíssimo chute de meia-volta na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões

Na noite de segunda-feira, o Bologna conquistou uma vitória impressionante por pouco, fora de casa, contra o Napoli. A equipe de Antonio Conte parecia estar se recuperando bem após um cedo 0 a 2, mas, graças a um magnífico chute de meia-volta de Jonathan Rowe, o placar final após noventa minutos foi de 2 a 3.

A fase inicial foi claramente do Bologna, que abriu o placar de forma ousada aos dez minutos. Federico Bernardeschi chutou a bola com força implacável no ângulo superior, fazendo 0 a 1. Logo em seguida, Juan Miranda poderia ter dobrado a vantagem, mas seu chute acertou a trave.

O Napoli estava, portanto, bem avisado e teve chances de empatar por meio de Giovane, Alisson Santos, Matteo Politano e Scott McTominay, mas o gol saiu aos 34 minutos de jogo, mais uma vez do outro lado. Após uma falta de Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Orsolini converteu o pênalti: 0 a 2.

Parecia que esse seria o placar do intervalo, não fosse Di Lorenzo ter corrigido seu erro nos acréscimos do primeiro tempo. O lateral-direito avançou até a área e acabou mandando a bola para o fundo da rede, batendo na parte de baixo da trave.

Tudo ainda era possível para o Napoli na segunda etapa, e a equipe de Antonio Conte não demorou muito para se recuperar. Rasmus Höjlund manteve a visão de jogo e serviu a Alisson Santos uma chance imperdível: 2 a 2.

Assim, o ímpeto voltou a estar totalmente do lado do Napoli, mas o jogo foi ficando cada vez mais fechado no segundo tempo. No entanto, ainda tivemos um vencedor: nos acréscimos, Vanja Milinković-Savić não conseguiu afastar bem a bola, o que permitiu que Rowe aproveitasse. Com uma belíssima meia-volta, ele fez o 2 a 3.

Isso representa uma derrota muito dolorosa para o Napoli, segundo colocado, na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões. Com apenas duas partidas restantes na Série A, a pressão agora é enorme, já que a AS Roma, de Donyell Malen, que ocupa a quinta posição, está a apenas três pontos de distância.