Com o elenco desfalcado, Kompany fez apenas uma mudança na escalação inicial do Bayern em relação à vitória por 2 a 1 sobre o 1. FSV Mainz 05 antes da pausa para as seleções: Jonas Urbig substituiu no gol o capitão Manuel Neuer, lesionado no pé.
Mikey Moore abriu o placar para o Köln aos 12 minutos, e pouco depois Harry Kane precisou ser substituído por lesão. Nathaniel Brown empatou aos 37 minutos. Em seguida, Michael Olise também teve de sair, agravando ainda mais os problemas do Bayern com desfalques no ataque.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Jonas Urbig
No 17º jogo oficial da equipe nesta temporada, o goleiro que é reserva já fez sua nona partida. No gol que deixou o Bayern em desvantagem por 1 a 0, Urbig foi driblado por Moore, mas não teve culpa. Fez uma grande defesa por reflexo em uma finalização de Moore de curta distância aos 51 minutos. Foi ainda melhor na dupla chance do Köln com Said El Mala e Linton Maina, aos 57. Nota: 1,5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Konrad Laimer
Instantes antes de sofrer o gol, Laimer se desentendeu com Olise já no campo adversário. De início, teve uma atuação menos efetiva do que nas partidas recentes, mas melhorou depois do intervalo. Destaques para o passe que antecedeu a grande chance de Karl, aos 54 minutos, e para a forma como impediu um possível contra-ataque aos 65. Nota: 3,5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Dayot Upamecano
Teve uma atuação segura na zaga. Como demorou a sair de campo na substituição, Kim só pôde entrar com atraso. Nota: 3.
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Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Jonathan Tah
Novamente escolhido à frente de Min-Jae Kim, fez vários cortes importantes no primeiro tempo, como aos 11 minutos, diante de Said El Mala. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Josip Stanisic
Com Alphonso Davies lesionado e Brown necessário no ataque, Stanisic é atualmente a única opção para a lateral esquerda. Não foi exigido na defesa nem teve influência no ataque. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Joshua Kimmich
Participou muito do jogo com a bola e, de início, criou algumas oportunidades, como no cruzamento para a cabeçada de Kane na trave, em posição de impedimento. Mas foi muito lento na recomposição no gol sofrido logo no começo. Depois do intervalo, o capitão substituto não teve participação digna de nota. Nota: 4,5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Aleksandar Pavlovic
Passou boa parte do jogo sem chamar a atenção ao lado de Kimmich. Aos 76 minutos, Pavlovic quase marcou em um chute de longe. Aos 82, uma perda de bola grave de sua parte deu ao Köln uma grande chance. Nota: 4,5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Michael Olise
Seu desentendimento com Laimer deu início à jogada do gol sofrido logo no começo. Depois da saída de Kane, o ponta-direita apareceu ocasionalmente como centroavante, mas ficou muito abaixo do que pode render tanto ali quanto na ponta. No fim do primeiro tempo, Olise precisou de atendimento após uma tentativa de chute malsucedida e foi substituído no intervalo. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Lennart Karl
Após uma pausa para as seleções decepcionante, na qual teve apenas uma breve participação contra a Holanda, Karl pouco apareceu diante do Köln. Aos 54 minutos, porém, surgiu livre diante do gol e chutou para fora. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Nathaniel Brown
Sem alternativas, o lateral-esquerdo de origem voltou a começar na ponta esquerda. Inicialmente, suas ações não deram certo, mas depois marcou o importante gol de empate em um chute de longe. Nota: 2,5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: Harry Kane
Ficou sem marcar pelo quinto jogo oficial seguido, mas sua participação durou apenas 20 minutos. Depois de acertar a trave de cabeça em posição de impedimento aos 5 minutos, Kane lesionou o tornozelo em uma disputa com Joël Schmied aos 15. Ainda mancou pelo campo por algum tempo e precisou sair aos 20. Nota: 3,5.
Bayern de Munique, notas contra o 1. FC Köln: reservas que entraram
Tom Bischof: Entrou aos 20 minutos no lugar do lesionado Kane e passou a alternar entre as posições de meia-atacante e centroavante. Na maior parte do tempo, o volante de origem atuou como centroavante e, como esperado, teve dificuldades. Ao menos deu a assistência para o empate de Brown. Nota: 3,5.
Tim Binder: Substituiu o lesionado Olise no intervalo e atuou pela direita do ataque, mas não conseguiu criar nada. Nota: 5.
Jamal Musiala: Entrou no lugar de Laimer aos 70 minutos e, assim, voltou a jogar após cerca de dois meses afastado por lesão. Aos 80, Musiala apareceu de repente diante do gol, mas sua finalização de curta distância foi bloqueada. Nota: 4.
Min-Jae Kim: Também deveria entrar aos 70 minutos, mas só pôde ir a campo com atraso. Sem nota.
Noah Codjo-Evora: O francês de 19 anos substituiu Pavlovic aos 87 minutos e fez sua estreia como profissional. Sem nota.