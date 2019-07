Jonas revela que teve conversas com Flamengo e São Paulo antes de parar de jogar

Agora já aposentado, ex-atacante confessa ser corintiano, mas reforça que não faltou nada na carreira em relação ao futebol brasileiro

Ainda numa fase de homemagens, Jonas, que encerrou oficialmente a carreira na última quarta-feira, recebeu centenas de torcedores do nesta sexta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa. Tirou diversas fotos, deu incansáveis autógrafos e revelou que nas últimas semanas chegou a conversar com e .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“Jorge Jesus me ligou nas férias, falamos sobre o Flamengo, mas eu já tinha em mente o que queria, estava decidido a parar. Também falei com o Raí, sobre o São Paulo”, confessou o atacante, que revelou ainda ser corintiano.

“Tive uma experiência muito boa no meu país, sou grato a todos os clubes. Fui muito feliz no , no , na Portuguesa e no . Não faltou nada na minha carreira [no ]. Ter jogado em algum clube em especial? Ah, sou corintiano.... quer dizer, agora sou benfiquista [risos]. Quando se é jogador de futebol, perde-se um pouco o lado de torcedor”, completou.

Mais artigos abaixo

Aos 35 anos, Jonas, mesmo ainda tendo mais um ano de contrato com o clube português, resolveu pendurar as chuteiras por causa de um problema crônico nas costas.

Em cinco temporadas em , o brasileiro fez 183 jogos oficiais, marcou 137 gols e alcançou nove títulos (quatro vezes a Liga, duas vezes a , duas vezes a Supertaça Cândido de Oliveira e uma vez a ).