Gabriel rejeita investidas do PSG
Gabriel rejeitou uma proposta de contrato revisada do PSG, segundo o Sport. O meia-atacante de 16 anos e seus representantes informaram ao clube parisiense que sua posição permanece inalterada, apesar da melhora da proposta financeira.
A decisão deixa o Real Madrid em posição privilegiada para contratar o jovem, muito bem avaliado. Gabriel tem preferência por uma transferência para a Espanha, onde acredita que poderá desenvolver melhor seu grande potencial.
Real Madrid prepara proposta financeira generosa
O PSG esperava que seu projeto ambicioso e sua disposição para confiar em jovens talentos convencessem o adolescente inglês. No entanto, Gabriel e seu agente, Ali Barat, seguem focados em uma transferência para La Liga. O Real Madrid é agora o claro favorito para fechar o acordo. Barcelona e Bayern de Munique haviam sondado a contratação do jovem, mas ambos desistiram rapidamente após decidirem não entrar em uma disputa de propostas custosa.
O Real Madrid estaria disposto a comprometer mais de 10 milhões de euros (8,7 milhões de libras) em um acordo de três anos. Esse valor expressivo se refere ao pacote total proposto para o jogador, e não a uma taxa de transferência a ser paga ao Manchester United.
Cresce a frustração com as perspectivas em Old Trafford
Gabriel pediu formalmente para deixar Old Trafford em setembro. O adolescente ficou frustrado com divergências sobre seu plano de desenvolvimento e com a falta de oportunidades no time principal sob o comando de Carrick.
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Os representantes do jovem haviam pedido garantias sobre seu tempo de jogo nesta temporada. O Manchester United se recusou a atender a essas exigências, e as tentativas posteriores de reparar a relação desgastada não tiveram sucesso.
O meia-atacante entrou nas categorias de base aos 11 anos e tem números extraordinários na formação. Ele marcou 29 gols em 32 partidas pela equipe sub-18 antes de se juntar ao elenco principal na pré-temporada.
Questões administrativas atrasam possível transferência para o Real Madrid
Apesar da posição favorável do Real Madrid, Gabriel ainda não confirmou oficialmente seu próximo destino. Várias questões administrativas precisam ser resolvidas antes que qualquer transferência internacional seja concluída.
Para poder se transferir ao exterior antes de completar 18 anos, o adolescente precisa obter uma exceção às restrições da Fifa por meio de um passaporte europeu. Toda a documentação necessária e todas as exigências regulatórias devem ser rigorosamente atendidas.
Caso conclua a transferência para o exterior, o Manchester United receberá apenas uma modesta compensação pela formação do jogador. O valor deve ficar em torno de 350 mil libras, o que torna sua saída iminente particularmente frustrante para o clube.