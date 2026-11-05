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A sensação do Liverpool, Trey Nyoni, desafiou os companheiros a mostrar seu verdadeiro caráter contra o Crystal Palace neste fim de semana, após uma noite frustrante em uma competição europeia em Istambul. O adolescente fez história ao se tornar o segundo jogador mais jovem do clube a marcar na Champions League, mas sua marca pessoal ficou em segundo plano após o colapso da equipe nos minutos finais contra o Fenerbahce.

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Decepção em Istambul para o Liverpool

O time de Andoni Iraola sofreu seu primeiro revés continental da temporada na noite de quarta-feira, ao perder por 3 a 2 para o Fenerbahce em um confronto eletrizante pela Champions League. Apesar de ter ficado à frente no placar duas vezes, com gols de Nyoni e Alexander Isak, a equipe da Premier League não conseguiu manter a vantagem na atmosfera hostil da Turquia. Mason Greenwood e Archie Brown empataram para os donos da casa, antes de Vedat Muriqi virar o jogo com uma cabeçada decisiva.

Ao refletir sobre uma noite de emoções contrastantes, Nyoni admitiu que as falhas de concentração foram fatais para os visitantes. O jovem meio-campista destacou que a intensidade do ambiente teve papel importante no resultado. “Sabíamos que seria uma noite difícil jogando fora de casa, na Turquia, por causa do ambiente, da torcida e da atmosfera. Sabíamos que não seria fácil. Estamos decepcionados”, disse o jovem ao site oficial do clube.

O adolescente foi sincero ao falar sobre as falhas técnicas que levaram à derrota e sugeriu que, no mais alto nível do futebol europeu, os adversários aproveitam os erros sem piedade. “Acho que tínhamos o jogo sob controle, mas tivemos falhas de concentração em todos os gols que sofremos. Neste nível, os detalhes fazem a diferença e, se você não se concentra, é punido”, observou.

Convocação para reagir diante do Crystal Palace

O Liverpool não tem muito tempo para lamentar a frustração na Europa, já que enfrenta o Crystal Palace neste domingo, em um duelo importante pela Premier League. Nyoni confia que o elenco tem a força mental necessária para deixar a derrota para o Fenerbahce para trás e voltar a vencer no campeonato nacional. O jovem acredita que uma atuação de alta intensidade será essencial para superar o Crystal Palace e manter o embalo na liga.

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De olho no próximo fim de semana, Nyoni pediu aos companheiros que estejam à altura do desafio e voltem a mostrar sua qualidade. “A mentalidade da equipe é excelente. O jogo anterior e este foram dois tropeços, mas uma boa equipe se recupera. No domingo, precisamos ser ainda melhores do que fomos hoje. Acho que, se fizermos isso, poderemos vencer”, afirmou.

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Em busca de consistência durante os 90 minutos

Uma das principais frustrações para Iraola e sua comissão técnica foi a rapidez com que o Liverpool deixou escapar as vantagens conquistadas. Tanto depois do primeiro gol quanto após a cabeçada de Isak, o Liverpool permitiu que o Fenerbahce voltasse ao jogo quase imediatamente. Nyoni acredita que encontrar uma forma de administrar esses períodos de pressão é o próximo passo para um elenco que, de resto, tem mostrado muito potencial ao longo da campanha atual.

Ao falar das lições táticas tiradas da derrota em Istambul, Nyoni ressaltou a necessidade de ter mais controle nas fases finais das partidas. “Sim, começamos muito bem tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Mas nosso próximo passo como equipe é tentar ser mais consistentes ao longo dos 90 minutos e segurar as vitórias, algo que fizemos durante a temporada, mas que agora precisamos continuar fazendo. Ainda estamos decepcionados. É mais uma lição com a qual precisamos aprender”, explicou o jogador formado nas categorias de base.

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Um marco histórico para Nyoni

Embora o resultado tenha sido difícil de aceitar, a noite representou um marco pessoal para Nyoni. Ao balançar as redes, ele entrou para a história do clube de Anfield como o segundo jogador mais jovem a marcar pelo Liverpool na Champions League. Foi um momento de enorme orgulho pessoal para o jogador e seus torcedores, ainda que o placar final tenha contido as comemorações no vestiário.

O meio-campista fez questão de dedicar o gol à família e reconheceu a importância da conquista apesar da decepção coletiva com o resultado. “Estou orgulhoso, como sempre. Sei que minha família, lá em casa, está orgulhosa. Demorou para acontecer, mas estou feliz por marcar meu primeiro gol pelo Liverpool. É um dia que nunca vou esquecer. Mesmo com a derrota, é um dia que nunca vou esquecer”, declarou.