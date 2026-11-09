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Josh King, promessa do Fulham, falou sobre sua rápida integração à seleção principal da Inglaterra e apontou Jude Bellingham, astro do Real Madrid, como peça-chave em seu desenvolvimento. O meio-campista de 19 anos foi uma inclusão surpreendente na convocação mais recente de Thomas Tuchel, enquanto a Inglaterra se prepara para jogos importantes da Liga das Nações contra Croácia e Espanha.

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Bellingham assume papel de mentor

A ascensão de King tem sido uma das histórias de destaque da Premier League até aqui, e seu progresso agora foi oficialmente reconhecido no cenário internacional. Embora o adolescente do Fulham já tenha tido contato com a seleção principal durante um período de treinamentos na Flórida antes da Copa do Mundo, no início deste ano, sua convocação para os próximos dois jogos da Liga das Nações é a primeira para partidas oficiais. Durante o período com o grupo, King encontrou um ambiente acolhedor, liderado por alguns dos maiores nomes do futebol mundial.

Ao falar sobre sua experiência na concentração da seleção, o versátil meio-campista destacou a influência das estrelas já consolidadas da Inglaterra. “Aprendi com muita gente [na concentração antes da Copa do Mundo]. Jude foi muito importante para mim. Ele me acolheu e tentou fazer com que eu me sentisse bem-vindo. Houve muitos jogadores assim. Harry Kane também foi alguém que realmente me fez sentir bem-vindo e tentou me ajudar durante o tempo em que estive lá”, disse King, segundo o The Evening Standard.

Formado nas categorias de base do Fulham, King fez questão de elogiar a cultura estabelecida no vestiário da Inglaterra e observou que a força do elenco vai além da qualidade técnica. “Isso também mostra o que a Inglaterra construiu aqui: todos são pessoas muito boas, além de bons jogadores em campo”, acrescentou. O jogador de 19 anos parece estar lidando bem com a pressão de ser o rosto novo do elenco.

A realização do sonho de jogar pela Inglaterra

Para King, esta semana representa o resultado de anos de trabalho duro em Craven Cottage, onde ele se tornou presença constante sob o comando de Alvaro Arbeloa. Há muito tempo apontado como uma grande promessa, o meio-campista ainda vê a convocação para a seleção principal como algo de enorme importância. Ele expressou seu orgulho por ter sido chamado para os jogos contra a Croácia, na quinta-feira, e a Espanha, no domingo, considerando a oportunidade um marco significativo em sua carreira.

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“Jogar pela Inglaterra é o sonho. Estar um passo mais perto disso é uma conquista incrível, algo pelo qual venho trabalhando há muito tempo”, afirmou King. A postura humilde do meio-campista já lhe rendeu admiradores na comissão técnica, e ele também fez questão de demonstrar gratidão pelo novo treinador. “Sou grato ao treinador por confiar em mim”, disse.

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Versatilidade tática sob o comando de Tuchel

Um dos principais motivos para King conquistar espaço nos planos de Tuchel é sua notável versatilidade. O técnico alemão já testou suas opções após exames médicos de outras estrelas, como Cole Palmer, e vê King como um jogador capaz de atuar em diferentes funções no terço final do campo. Durante sua entrevista coletiva de sexta-feira, Tuchel citou King como uma possível opção para a ponta direita, apesar de sua tendência natural a atuar como armador central.

King está mais do que disposto a adaptar seu jogo às necessidades da Inglaterra nesta transição para uma nova era. “Fico feliz em jogar em qualquer posição para o treinador”, afirmou King. “Preciso acrescentar outras coisas ao meu jogo. Em posições mais abertas, talvez seja necessário ajudar na defesa ou fazer corridas nas costas da defesa. Sou capaz de atuar em várias posições diferentes, e esse provavelmente é um dos motivos pelos quais estou aqui.”

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Semana decisiva para a Inglaterra

Com o início da aguardada data Fifa, a promessa King espera ansiosamente a oportunidade de finalmente fazer sua estreia pela Inglaterra sob a orientação tática de Tuchel. Os próximos jogos representam um momento crucial para o elenco, que se prepara para a decisiva conclusão de sua campanha na Liga das Nações, com seus dois últimos compromissos na fase de grupos.

A equipe terá primeiro a vantagem de jogar em casa ao receber a resistente seleção da Croácia nesta quinta-feira. Depois desse teste inicial, o ambicioso elenco de Tuchel terá um compromisso extremamente exigente fora de casa: viajará no domingo à capital espanhola, Madri, para enfrentar a atual campeã mundial, Espanha, em um confronto que promete encerrar de forma emocionante sua participação na fase de grupos do torneio.