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O Paris Saint-Germain está cada vez mais confiante de que conseguirá contratar por empréstimo, em janeiro, o atacante brasileiro Estevao Willian, do Chelsea. O clube francês busca reforços para o ataque após uma série de lesões, e Luis Enrique estaria à frente da investida pelo adolescente considerado uma grande promessa.

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PSG busca reforço para o ataque

O PSG procura ativamente um novo atacante no mercado antes da janela de transferências de inverno, enquanto os problemas físicos se acumulam no Parc des Princes. Embora os jovens talentos Mika Godts e Senny Mayulu tenham se destacado e levado o clube à liderança da Ligue 1 contra o Lyon na segunda-feira, o técnico Enrique continua ciente das limitações de seu elenco.

Com o calendário exigente desta temporada, as lesões de jogadores importantes como Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele reduziram consideravelmente as opções de Enrique no ataque. O PSG tem grandes ambições para o restante da campanha e não pode correr o risco de ficar sem alternativas, o que levou a diretoria a buscar reforços para janeiro.

Enrique mira jovem promessa do Chelsea

Na busca por uma contratação no meio da temporada, o promissor brasileiro Estevao, do Chelsea, surgiu como um alvo definido. O jogador de 19 anos, que chegou a Stamford Bridge vindo do Palmeiras em julho de 2025, tem tido dificuldades para conquistar uma vaga regular entre os titulares e ainda não começou uma partida da Premier League.

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Segundo o Foot01, Enrique é um grande admirador das características do jovem atacante. O técnico espanhol compartilha esse entusiasmo com o conselheiro esportivo Luis Campos. A sintonia entre os dois é vista como um impulso importante para um possível acordo, já que Enrique está convencido de que pode desenvolver Estevao e tirar o máximo de seu rendimento durante uma passagem de curto prazo pela França.

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Chelsea estabelece exigências firmes

Embora haja interesse de ambas as partes na transferência, o clube da Premier League estabeleceu condições rigorosas. O TEAMtalkinforma que as conversas entre os dois clubes já começaram e que o Chelsea exige condições específicas relativas ao contrato, ao salário e ao tempo de jogo do ponta.

O clube londrino só aceita autorizar um empréstimo simples, pois acredita firmemente que o sul-americano ainda tem um futuro brilhante em Stamford Bridge. Além disso, espera que o PSG pague a totalidade do salário do jogador. Para evitar que o desenvolvimento de Estevao seja prejudicado por mais um período no banco de reservas, o Chelsea também tenta incluir uma cláusula de penalidade financeira caso ele não atinja um número mínimo obrigatório de minutos em campo.

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Uma janela de inverno decisiva

Embora essas condições específicas ainda estejam sujeitas a negociação, as informações indicam que o Chelsea já concordou, em princípio, em deixar o brasileiro partir para Paris neste inverno. Um acordo beneficiaria os dois lados: Estevao ganharia experiência valiosa na primeira divisão, enquanto o PSG teria a profundidade de elenco necessária para disputar o título.