Joia do Barcelona, Ansu Fati espera ficar no clube "pelo resto da vida"

Jovem de 17 anos subiu para o time principal e, com um progresso impressionante feito até o momento, quer estrelar em Camp Nou por muitos anos

Ansu Fati se tornou uma sensação do nesta temporada. Mais uma revelação do famoso sistema de La Masia, ele espera permanecer no Camp Nou por toda a sua vida.

Com apenas 17 anos de idade, o atacante foi colocado na equipe principal em 2019/2020.

Durante uma ausência forçada por lesão de Lionel Messi, Fati foi quem dominou as manchetes.

Ele entrou em cena com um gol contra o Osasuna em 31 de agosto e não olhou para trás.

Os minutos competitivos secaram um pouco quando Ernesto Valverde se voltou para cabeças mais experientes em busca de inspiração, mas Fati continua sendo uma opção intrigante para o presente e o futuro.

O jovem planeja permanecer por muitos anos no clube, com o desejo de sua parte de seguir os passos do capitão mercurial Messi, sendo um homem de clube único.

Fati disse ao Barca TV: "[Marcar] contra o Osasuna foi um sonho, meu primeiro gol na equipe principal. E depois [marcando] contra o no Camp Nou. Sonhei com esse momento por muitas noites e se tornou realidade. Você não acredita nisso. Eu sempre quis estar aqui [em Barcelona]. Essa foi a idéia desde o início e vamos torcer para que eu possa ficar aqui a vida toda", disse.

Fati, apesar de todo o seu potencial óbvio, ainda tem algum caminho a percorrer antes de começar a planejar uma estadia prolongada em Barcelona.

Seu desenvolvimento continuará sendo cuidadosamente monitorado por enquanto, sem a necessidade de os atuais campeões de esperar muito dele nesta fase.

Ele está, no entanto, mostrando maturidade e habilidade além de seus anos, com uma estrela homenageada de alto nível inflexível que nada mudou para ele, apesar de sua rápida ascensão.

Fati acrescentou: "Estou calmo, tentando fazer coisas normais. Esses (jogadores da equipe Sub-19 e B) são meus companheiros de equipe e continuarão sendo. Passo o dia todo com eles e nada vai mudar".

Fati foi reintroduzido nas manobras da equipe nas últimas semanas, figurando nos últimos três jogos do clube em todas as competições.

Apenas uma vitória, contra o Real , foi garantida durante essa rodada, com uma derrota chocante no , seguida de um empate sem gols frustrante com o Slavia Prague na Liga dos Campeões.

A pressão está começando a aumentar em Valverde, enquanto o Barça luta para encontrar uma faísca, mas a Fati espera continuar vendo minutos enquanto os Blaugrana tentam retomar a forma de pico.