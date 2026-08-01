O jornal espanhol "Mundo Deportivo" avalia que o jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim se apresentou com força como uma nova solução ofensiva dentro do Barcelona, num momento em que o clube catalão segue em busca de um centroavante, em meio às complicações nas negociações para contratar o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

O jornal afirmou que o futuro da contratação de um novo atacante ainda é incerto, diante da dificuldade de concretizar o negócio de Julián Álvarez e da falta de clareza sobre a alternativa que possa convencer o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco. No entanto, Hamza Abdel Karim aproveitou a oportunidade e apresentou suas credenciais para liderar o ataque da equipe após seu brilho no amistoso contra o Birmingham.

Apontou que o atacante egípcio, de 18 anos, aproveitou da melhor forma possível os 60 minutos em que atuou no último amistoso, após marcar dois gols e provar que possui as características de um atacante nato, confirmando estar pronto para garantir um lugar no time principal.

Acrescentou que Hamza, que abriu mão de parte de suas férias de verão após participar com a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, juntou-se antecipadamente aos treinos do Barcelona sob o comando de Flick, no desejo de provar suas capacidades e disputar uma vaga na escalação titular.

Leia também:

Hamza Abdel Karim revela sua primeira impressão após balançar as redes com o Barcelona

O jornal destacou que o Barcelona havia emprestado o jogador do Al Ahly na temporada passada para atuar pela equipe de base, antes de decidir acionar a cláusula de compra em definitivo, depois que os dirigentes do clube se convenceram de que tinham em mãos uma "joia bruta", mesmo antes de seu brilho marcante com a seleção do Egito na Copa do Mundo.

Esclareceu que Hamza não se limitou a marcar dois gols, mas apresentou uma atuação completa como atacante, travando disputas físicas com os zagueiros, movimentando-se constantemente para criar espaços e contribuindo na pressão sobre o adversário, confirmando ser capaz de desempenhar o papel de camisa "9".

Acrescentou que o primeiro gol veio depois que ele mesmo conquistou um pênalti, antes de convertê-lo com sucesso nas redes, enquanto marcou o segundo gol com o toque de um atacante artilheiro, após aproveitar uma sobra do goleiro dentro da área.

O "Mundo Deportivo" encerrou sua reportagem reforçando que Hamza Abdel Karim apresentou uma forte candidatura para liderar o ataque do Barcelona, num momento em que o clube ainda enfrenta dificuldades para fechar o negócio de Julián Álvarez, o que pode levar Flick a apostar no atacante egípcio como uma das soluções ofensivas ao longo da nova temporada.