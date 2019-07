Ex-Corinthians chama Messi de cara de pau: "ganharam uma Copa na ditadura e outra com gol de mão"

Goleiro chileno rebateu acusações feitas pelo camisa 10 argentino de que a Copa América teria sido "armada" para o Brasil

Lionel Messi demonstrou uma faceta nova na Copa América. O camisa 10 argentino disparou contra arbitragens, VAR e Conmebol, chegando a afirmar que o título do torneio já estava "armado" para que o Brasil fosse campeão. Agora o astro recebeu uma resposta pesada.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

e incendiaram uma rivalidade depois de se enfrentarem nas finais de 2015 e 2016, e se encontraram novamente na disputa de terceiro lugar, vencida pelos albicelestes no último sábado por 2 a 1. E o goleiro Johnny Herrera, que nem fez parte do elenco chileno neste ano, ainda está irritado com os vizinhos.

"Tem que ser muito cara de pau para reclamar agora das arbitragens. Eles têm duas Copas do Mundo: uma durante uma ditadura e outra com um gol de mão", disse o ex-goleiro do à emissora CDF.

A primeira vencida pela Argentina foi em 1978, atuando em casa durante a ditadura de Jorge Rafael Videla. O torneio ficou marcado pela polêmica goleada por 6 a 0 aplicada pelos anfitriões sobre o , resultado que tirou o da final e garantiu os albicelestes na decisão contra a . Oito anos depois, no , Diego Maradona foi o protagonista da conquista, com direito a "La Mano de Dios", seu gol de mão contra a nas quartas de final.

O goleiro da ainda resgatou a punição aplicada pela Fifa contra Messi nas eliminatórias da Copa do Mundo em 2017 por xingar um árbitro, mas teve a pena de quatro partidas de gancho retirada. "Estávamos todos aqui. Retiraram o castigo e termina jogando bem contra o . E vem falar agora", reclamou Herrera.

Messi, entretanto, ainda pode ser punido por seus comentários durante a . O argentino violou princípios de conduta da Conmebol e aguarda uma decisão da entidade.