Depois da vitória por 6 a 0 sobre o FC DAC 1904, já não havia mais dúvidas de que o FC Twente se classificaria para os playoffs da Conference League, mas, após a atuação péssima desta quinta-feira no jogo de volta na Eslováquia (3 a 3), o sentimento é de decepção. O técnico John van den Brom vê que sua equipe não cumpriu os acordos feitos.

O Twente até começou bem e abriu 2 a 0 com Max Bruns e Marko Pjaca, mas depois perdeu completamente a concentração e os donos da casa viraram para 3 a 2. Já nos acréscimos, Pjaca salvou a honra do Twente e 0,083 ponto para o coeficiente holandês.

"Estou decepcionado por não termos conseguido dar a resposta que todos nós esperávamos depois do último domingo", reagiu Van den Brom, quatro dias após a derrota por 1 a 0 para o sc Heerenveen. "Achei que começamos muito bem. Essa é a resposta que eu esperava ver, mas, mais perto do fim do primeiro tempo, achei que caímos.”

Van den Brom, então, mexeu na equipe e tirou Max Bruns, Ramiz Zerrouki e Daan Rots para as entradas de, respectivamente, Krzysztof Kurowski, Mathias Kjølø e Pjaca. "Era isso que queríamos também, pensando em domingo." O Twente enfrenta o PEC Zwolle neste domingo, em seu estádio, o De Grolsch Veste.

"Mas a conclusão é que isso não ajudou na qualidade e no nível, e também não na disposição e nos acordos que temos como equipe. Todos precisam cumprir isso, e absolutamente não fizemos isso", tirou Van den Brom uma conclusão dolorosa sobre a atuação de sua equipe.

"Fazer um quadrado no meio-campo, pontas abertos, jogar no campo do adversário e em alta velocidade. O que fizemos no primeiro tempo, você não viu mais no segundo tempo. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Se você não faz isso, vai ter dificuldades contra qualquer adversário", afirmou Van den Brom.

Para Joël Drommel, foi uma partida especial. O goleiro voltou a Enschede depois de mais de cinco anos e fez seus primeiros minutos nesta quinta-feira."Ontem, no treino, ouvi que eu ia jogar. Fiquei superfeliz com isso. Aqui parece familiar. O estádio, o clube, nada mudou, só os jogadores e a comissão técnica", disse ele.

Drommel relembrou sua atuação com sentimento misto. "Tive algumas boas reposições e defesas, mas também sofri três gols, com uma mancha no primeiro." Sobre a partida, Drommel disse: "Principalmente o segundo tempo não foi bom. Em duas partidas, ficou 9 a 3, esse é o lado positivo, mas o futebol precisa melhorar."

"Cedemos muitas chances. Tem que subir um degrau. Depois do apito final, o ambiente estava mais silencioso. A temporada ainda está no começo, precisamos continuar positivos. Mas fico feliz por ainda termos feito o 3 a 3, para não sairmos de campo com uma derrota", concluiu Drommel.