John Textor quer clube em Portugal para ser um "braço" do Botafogo na Europa

Desde que se tornou pública a compra da SAF do Botafogo por parte de John Textor, o empresário tem se mostrado bastante animado com o clube e vem mergulhando de cabeça no projeto. Ele também possuí ações no Crystal Palace, mas como acionista majoritário no Alvinegro, coloca o time brasileiro como prioridade e tem grandes planos.

Planos esses que podem ir além do que o torcedor imaginava. Textor começou uma profunda reformulação no derpartamento de futebol e na metodologia de trabalho do clube. Ele vem buscando reforços de peso no mercado, como Edinson Cavani, projetando o curto, médio e longo prazo.

Mais artigos abaixo

O empresário desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (22) vindo de Portugal. Em terras lusitas, Textor teve algumas reuniões que podem impactar diretamente o alvinegro. Isso porque, a ideia do americano é adquirir parte de um time português com o intuito de se tornar um "braço" do Botafogo na Europa.

O interesse de Textor de participar de um clube em Portugal é antigo, no ano passado, ele abriu negociações para comprar parte do Benfica, mas o negócio acabou não saindo. A ideia nunca saiu da cabeça do investidor, mas o foco agora é buscar um clube que possa se tornar o parcerio ideal para o Botafogo.

Além do Crystal Palace, onde Textor tem 18% das ações, e o Botafogo, o empresário americano comprou recentemente 80% das ações do RWD Molenbeek, se tornando o acionista majoritário.