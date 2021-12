John Textor faz torcidas de Botafogo e Crystal Palace se apaixonarem

A notícia de que o empresário norte-americano John Textor está perto de ser dono de 90% das ações da SAF do Botafogo, ficando responsável pelas operações no futebol do Alvinegro com a promessa de um aporte inicial para ajudar o clube a caminhar de forma sustentável, animou os botafoguenses na véspera de Natal. E o fato de Textor ser um dos acionistas do Crystal Palace acabou iniciando uma curiosa relação de amizade entre os fãs de ambas as equipes.

Desde aquele 24 de dezembro em que a empresa de John Textor, a Eagle Holding, foi anunciada como provável responsável pelas operações no futebol alvinegro, torcedores do Glorioso e do Palace iniciaram uma interação forte nas redes sociais. Dentre muitas mensagens carinhosas, os ingleses mostraram orgulho por serem “irmãos” do clube de Garrincha e tantos outros craques e já começaram até a provocar as equipes rivais do Alvinegro. Aqui no Brasil, o carinho é recíproco e os jogos do Crystal Palace na Premier League passaram a chamar mais a atenção dos botafoguenses.

Um dos principais canais de botafoguenses no YouTube, o Setor Visitante fez lives transmitindo o jogo dos Eagles contra o Tottenham (derrota por 3 a 0) e também repercutiu a vitória por 3 a 0 sobre o Norwich. Neste último encontro, o primeiro no estádio do Crystal Palace desde a notícia de que John Textor está perto de comprar a SAF do Botafogo, parte da torcida alvinegra esteve presente e interagiu com os fãs do time londrino.

Welcome to Selhurst, and the start of a fantastic friendship between our clubs.



Crystal Palace x Botafogo

🔴🔵⚪⚫ https://t.co/4MWnpfJPxX — THE EAGLE'S PERCH #CPFC (@EaglesPerchCPFC) December 28, 2021

Os gritos de “Up the Palace” se misturaram com os do Botafogo. E embora o processo da compra da SAF do Glorioso pela Eagle Holdings ainda não tenha sido absolutamente sacramentado, John Textor seguiu mobilizando os botafoguenses.

Através de suas redes sociais, o empresário já vinha interagindo com alvinegros em sua conta de Twitter. Nesta terça-feira (28), Textor mudou seu status na rede social e incluiu: “Botafogo Believer” (que na tradução seria algo como “alguém que acredita no Botafogo”) e mostrou encantamento com um vídeo da torcida botafoguense dentro do Estádio Nilton Santos.

Unbelievable! I love this…the fans of Palace and Botafogo could not be more alike! https://t.co/74ZNYyHRGE — John Textor (@JohnTextor) December 28, 2021

“Inacreditável! Amei isso... os torcedores do Palace e do Botafogo não poderiam ser mais parecidos” escreveu Textor, em tom de elogio – até porque os torcedores do Palace são considerados uns dos mais barulhentos e animados de toda a Premier League.