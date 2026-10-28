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John Obi Mikel pediu ao Manchester United que entregue a Unai Emery “as p***as chaves” e um cheque em branco para convencê-lo a deixar o Aston Villa. O ex-meio-campista do Chelsea escolheria Emery em vez de Eddie Howe e Julian Nagelsmann, os dois nomes mais frequentemente associados ao cargo. Michael Carrick segue no comando, apesar de ter deixado o Manchester United em 16º lugar na Premier League.

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Mikel escolhe Emery em vez de Howe e Nagelsmann

Emery é um dos vários nomes ligados ao cargo de técnico em Old Trafford, ao lado de Fabian Hurzeler, Antonio Conte, Howe e Nagelsmann. Esperava-se que o United começasse a busca por seu próximo técnico nesta semana, depois que a última derrota de Carrick deixou a equipe na 16ª posição. Embora tenha havido conversas sobre seu futuro, ele segue no comando.

Carrick comandou o treino de terça-feira e estará à beira do campo na visita ao Chelsea no sábado. Se o United decidir fazer uma mudança em algum momento, porém, Mikel acredita que o clube deveria deixar Howe e Nagelsmann de lado e escolher Emery.

Mikel quer que o United recomece do zero

Em participação no The Obi One Podcast, Mikel deixou claro que não escolheria nenhum dos dois. Ele disse: "Nenhum deles. Eu escolheria Unai Emery. Não acho que ele saia do [Aston Villa], mas, olha, se você entregar a ele as p***s das chaves.

"Se você der a ele um cheque em branco e disser: 'Olha, Unai, não queremos mais seguir por esse caminho. Estamos cansados, a torcida está farta do que está acontecendo no clube. Queremos recomeçar do zero e acreditamos que você é a pessoa certa.'"

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Emery segue comprometido com o projeto do Aston Villa

A chegada de Emery a Old Trafford, porém, parece improvável. A Sky Sports noticiou recentemente: "Segundo nos informaram, Emery segue comprometido com o projeto do Aston Villa." A informação veio depois de Jamie Carragher dizer, assim como Mikel, que considerava Emery a melhor opção para o United.

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Carragher disse: "Ele é um técnico em quem penso quando penso no Manchester United. Acho que Emery é o melhor técnico da Premier League. Mas há algo que me intriga nele. Sim, seu histórico na Liga Europa é incrível, mas alguém com tanto sucesso certamente quer ser reconhecido na Champions League. Ele quer vencer a Champions League. Não vai conseguir isso no Aston Villa. Ele teve duas experiências que não foram particularmente boas para ele, no Paris Saint-Germain e no Arsenal. E acho que ele certamente gostaria dessa oportunidade de provar seu valor em um clube de futebol gigantesco. Desculpem, torcedores do Villa."

Carrick enfrenta o Chelsea com o futuro em dúvida

Por enquanto, Carrick segue no comando e dirigirá o United na visita a Stamford Bridge no sábado.

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Outro resultado prejudicial pode levar a diretoria a agir, mas tirar Emery do Villa Park parece uma tarefa difícil.



