A Escócia venceu com muita dificuldade o Haiti no confronto decisivo do Grupo C. Um chute certeiro de John McGinn no primeiro tempo fez a diferença em Foxborough: 0 a 1. A Escócia, que apresentou um desempenho mediano, assume assim a liderança do grupo, que conta ainda com Marrocos e Brasil. Com três pontos, a “Tartan Army” está em boa posição para chegar à fase eliminatória.

O Haiti, com Carlens Arcus (ex-Vitesse) e Ruben Providence (Almere City) entre os titulares, começou a partida sem nervosismo. Os Grenadiers logo apareceram algumas vezes na área do goleiro escocês Angus Gunn, que não precisou entrar em ação.

Lentamente, mas com segurança, ficou claro que a Escócia dispõe de mais poder ofensivo. Ben Gannon-Doak, em particular, fez a diferença regularmente com sua criatividade, embora o placar permanecesse 0 a 0 por algum tempo, em parte porque o chute de Scott McTominay acertou a trave.

Após cerca de meia hora de jogo, os escoceses finalmente quebraram o impasse. Gannon-Doak fez um passe preciso para Ché Adams, que não conseguiu finalizar. A bola sobrou então para os pés de McGinn, que viu sua tentativa desviada entrar no gol: 0 a 1.

Apesar desse revés, o Haiti continuou buscando o ataque com entusiasmo. A dupla de atacantes Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot, no entanto, não conseguiu ser colocada em posição de finalização. A Escócia sobreviveu a alguns momentos de perigo e levou a vantagem para o intervalo.

O segundo tempo não foi nada digno de nota. A favorita Escócia esqueceu de jogar futebol e não deu sinais de que iria buscar seriamente a segunda marcação. O Haiti tentou, mas mal conseguiu criar chances de perigo.

No entanto, aquela única grande chance quase sempre aparece, e foi o que aconteceu nesta partida. A cerca de dez minutos do fim, Pierrot teve uma chance clara de cabeceio. O atacante, que foi preferido ao artilheiro de todos os tempos Duckens Nazon, cabeceou sem marcação, mas a bola passou ao lado do gol de Gunn.