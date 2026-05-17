John Kennedy iguala melhor marca de gols na carreira e assume artilharia do Brasileirão 2026

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, neste sábado (16), pelo Brasileirão 2026, no Maracanã, e contou mais uma vez com o brilho de John Kennedy. O atacante abriu o placar da partida e chegou a oito gols na competição, empatando com Kevin Viveiros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, na artilharia da competição. Em grande fase, o camisa 9 também igualou a temporada em que mais marcou gols na carreira.

Até então, o melhor ano de John Kennedy havia sido 2023, quando marcou 12 gols em 41 partidas e teve papel decisivo na conquista da Copa Libertadores pelo Fluminense, incluindo o gol do título na final contra o Boca Juniors. Agora, o atacante chegou aos mesmos 12 gols, mas em 31 jogos, mostrando uma evolução importante no desempenho e na eficiência ofensiva.

Artilheiro do time na temporada, John Kennedy é peça fundamental na campanha que coloca o Fluminense como o melhor mandante do Campeonato Brasileiro em 2026, com sete vitórias em nove partidas disputadas em casa.

Com o resultado no Maracanã, o Fluminense se manteve na terceira colocação do campeonato e abriu vantagem sobre o São Paulo, que iniciou a rodada na quarta posição. Embalado pela boa fase no Brasileirão, o time carioca agora tenta transferir o desempenho para a Libertadores, competição em que ainda não venceu após quatro rodadas.

O próximo desafio da equipe é justamente um confronto da competição continental contra o Bolívar, no Maracanã, na terça-feira (19), às 19h (horário de Brasília), em que o Tricolor chega com a obrigação de vencer para se manter na briga por uma vaga no mata-mata.

A equipe certamente mantém esperanças na fase goleadora de John Kennedy e na força jogando dentro de casa para garantir os três pontos na Libertadores e avançar na competição.