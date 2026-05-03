John Heitinga prepara-se para um retorno espetacular ao futebol profissional após deixar o Tottenham Hotspur

Arne Slot parece que vai continuar, por enquanto, como técnico do Liverpool, após uma série de bons jogos em abril. No entanto, parece que haverá algumas mudanças na comissão técnica, segundo o The Telegraph.

O renomado veículo de comunicação britânico espera que Giovanni van Bronckhorst se transfira para o Feyenoord. O atual assistente técnico de Slot está sendo cotado em Roterdã para reforçar a “equipe técnica”, embora não esteja claro em que função.

O nome de John Heitinga é, portanto, citado como possível substituto de Van Bronckhorst, caso ele deixe o Liverpool. “Ele foi uma figura popular da comissão técnica com a qual Slot conquistou o título na temporada passada e agora é certamente uma opção”, afirma o The Telegraph.

Etiënne Reijnen também está sendo seriamente considerado, ao que tudo indica. Ele já trabalhou com Slot no Feyenoord e iria acompanhá-lo para o Liverpool em 2024, mas na época não possuía a documentação necessária. Agora, isso não deve mais ser um problema.

Reijnen é conhecido por suas excelentes jogadas de reinício e, independentemente da escolha de Van Bronckhorst, será em breve incorporado à comissão técnica do Liverpool, acredita-se na Inglaterra. “Estamos sempre buscando maneiras de melhorar o clube, e isso pode dizer respeito tanto a um jogador quanto a um colaborador”, afirmou Slot recentemente em uma coletiva de imprensa.

Embora Slot também tenha estado sob pressão por algum tempo nesta temporada, espera-se que ele permaneça no cargo. “Com apenas 12 meses restantes em seu contrato, ele teria todo o direito de avaliar suas opções após a última partida contra o Brentford, mas esse não é o seu estilo.”

“Enquanto isso, o Liverpool continua convencido de que ele colocará o time de volta nos trilhos”, escreve o The Telegraph.