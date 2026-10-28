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imago-sport-1068743051.jpgAnadolu Agency
Bart DHanis
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John Heitinga diz "não" de forma categórica ao retorno como técnico principal no futebol profissional

PEC Zwolle

John Heitinga não será o novo técnico do PEC Zwolle, segundo publicou De Stentor na manhã desta quarta-feira. O jornal regional informa que Jaap Stam também pode ser descartado.

O PEC Zwolle decidiu se despedir de Henry van der Vegt há duas semanas. Desde então, a dupla interina formada por Dennis van der Ree e Maikel van der Werff está à frente da equipe.

Embora a dupla tenha conquistado quatro pontos nos últimos dois jogos, incluindo a vitória espetacular por 4 a 1 sobre o rival Go Ahead Eagles, o PEC segue em busca de um novo técnico.

Rene Hake era o principal candidato ao cargo, mas recusou a proposta. Stam e Kees van Wonderen não foram procurados pelo clube, segundo o De Stentor.

Quem foi procurado, como se pode concluir da reportagem do jornal regional, é Heitinga. "Na lista de treinadores desempregados, o nome de John Heitinga também pode ser riscado, pois ele não assumirá o cargo", diz o texto.

O jornal aponta duas razões pelas quais o trabalho no PEC é pouco atraente para os treinadores. A comissão técnica chegou há pouco tempo e tem uma boa relação com o elenco. Por isso, não é possível levar auxiliares próprios.

Além disso, não é possível comprar jogadores no momento. A janela de transferências só abre daqui a três meses, então, por enquanto, não há como influenciar a política de contratações.

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