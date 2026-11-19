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Johan Derksen explicou ao RTL Boulevard seus planos para o futuro no Vandaag Inside. Um trecho do livro Gül & Derksen havia causado um mal-entendido sobre o assunto.

No livro, Derksen teria dito à escritora Lale Gül que os integrantes do programa já tinham uma definição sobre seu futuro, mas isso não é verdade.

"Foi um mal-entendido", começou Gül. "Foi isso que eu entendi. Aparentemente, eles conversaram sobre algumas coisas, mas ainda não assinaram nada. Isso ainda precisa acontecer."

Derksen confirmou em seguida o que Gül disse. "Não é verdade. É um erro no livro." A questão, então, é o que Derksen já sabe sobre seu futuro na televisão.

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"Sou leal a John de Mol e nunca vou para outra emissora, porque ele me livrou daquele terrível programa de debates sobre futebol (Voetbal International, nota da redação)", continuou.

"Fiquei muito feliz com isso. Por isso, não vou agora para uma emissora concorrente por um salário mais alto. Vou passar meus últimos anos na Talpa. Caso contrário, encerro minha carreira", concluiu.

O trio do Vandaag Inside já conversou com De Mol sobre o futuro. "Mas ainda não assinamos contrato. Não faço ideia de quando saberemos", finalizou Derksen.

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O Vandaag Inside vai ao ar todos os dias, às 21h35, na SBS 6. Wilfred Genee apresenta o programa. René van der Gijp e Derksen são convidados fixos.