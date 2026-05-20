Johan Derksen está seriamente preocupado com um titular indiscutível da seleção holandesa: “Ele comete erro atrás de erro!”

A confiança na seleção holandesa está extremamente baixa de cara para a Copa do Mundo de 2026, como ficou claro mais uma vez nesta quarta-feira durante o programa “Vandaag Inside”. O número de jogadores que não estão em forma é motivo de preocupação.

Na terça-feira à noite, Justin Kluivert voltou a entrar em campo pelo Bournemouth pela primeira vez desde janeiro, mas Memphis Depay e Jurriën Timber ainda não estão onde deveriam estar. O tempo está se esgotando, faltando apenas uma semana para Ronald Koeman anunciar sua seleção definitiva para a Copa do Mundo.

Além disso, há também a forma medíocre em que outros jogadores se encontram em seus clubes. “Normalmente, Reijnders joga três quartos das partidas. Mas, se todos estiverem em forma, você pode simplesmente ficar de fora. Não é tão estranho assim, se você joga no Manchester City”, disse René van der Gijp.

Valentijn Driessen, como de costume, também não está muito otimista. “Se você sobreviver à segunda fase, já é uma ótima notícia. Se somarmos tudo isso, é simplesmente para chorar. Eles também não estão ganhando nada nos seus clubes.”

Derksen concorda com Driessen. “Veja só aquele zagueiro do Liverpool (Virgil van Dijk, red.). Ele comete erro atrás de erro! A idade vai simplesmente pesar. Não acho que ele ainda consiga aguentar nesse nível.”

“Não sei”, Van der Gijp defende Van Dijk. Ele traz, então, uma nota positiva. “Não são garotinhos, sabe. Quando você ouve Carrick, Shearer, Gerrard… Ele (Van Dijk, red.) é simplesmente visto como um dos melhores zagueiros centrais de todos os tempos. Isso é uma grande conquista.”

Assim, no dia 27 de maio, Koeman anunciará a lista de 26 convocados. Em seguida, a Seleção Holandesa disputará o jogo de despedida contra a Argélia, no dia 3 de junho, no estádio De Kuip. Nos Estados Unidos, haverá ainda um amistoso contra o Uzbequistão, após o qual a Copa do Mundo terá início para a Seleção Holandesa no domingo, 14 de junho, com a partida contra o Japão.