Johan Derksen e René van der Gijp criticam duramente o Ajax: “É uma loucura, o Conselho Fiscal falhou de novo!”

Johan Derksen e René van der Gijp mostram-se bastante céticos quanto à possível chegada de Míchel ao Ajax, conforme revelado no programa “Vandaag Inside”. Segundo o “Snor”, o diretor técnico Jordi Cruijff é considerado “intocável” e ninguém ousaria contrariá-lo.

Embora a chegada de Míchel ainda não tenha sido confirmada oficialmente, o técnico que está deixando o Girona está na pole position para se tornar o novo técnico do Ajax. De acordo com Mike Verweij, do De Telegraaf, ainda estão em andamento as negociações sobre o salário e a composição da comissão técnica.

Van der Gijp não entende por que Cruijff quer, a todo custo, trazer seu treinador da Espanha. “Não complique tanto as coisas, cara. Agora vão colocar alguém que acabou de ser rebaixado com a Espanha. Ninguém lá quer ele!”

Em seguida, ele cita duas opções melhores. “Tem um no Telstar e outro no NEC”, referindo-se a Anthony Correia e Dick Schreuder. O primeiro vai trabalhar no FC Utrecht depois do verão. “Os estádios deles ficam lotados porque jogam aquele futebol legal. Mas eles não querem esses, isso é fácil demais.”

“Não, o Cruijff não os conhece”, acrescenta Derksen. “Agora eles têm um que não fala inglês, só espanhol. Bobagem, pura bobagem! É uma loucura. E o Conselho Fiscal está falhando de novo, eles permitem tudo.”

Segundo Derksen, há uma necessidade urgente de alguém que ouse intervir. Pois Jordi foi novamente canonizado. Ele pode decidir tudo.”