Johan Derksen rasgou elogios a Mexx Meerdink e Ruben van Bommel. A dupla estreou na última semana pela seleção holandesa e causou grande impressão em Derksen, como ele conta no podcast Groeten uit Grolloo.

Meerdink entrou em campo na quinta-feira contra a Alemanha (1 a 1) ainda no primeiro tempo, no lugar do lesionado Brian Brobbey. Ele ainda não marcou naquele duelo. No domingo, contra a Sérvia (vitória por 2 a 1), Meerdink foi titular pela primeira vez e foi diretamente responsável pelos dois gols da Holanda.

Van Bommel também estreou na quinta-feira, saindo do banco. Perto do fim, ele deu uma assistência com um cruzamento maravilhoso para o gol de empate de Cody Gakpo, o 1 a 1. No domingo, o próprio Gakpo saiu ainda no primeiro tempo, o que fez Van Bommel voltar a entrar em campo.

Derksen está extremamente entusiasmado com os dois talentos. “Temos dois garotos na equipe que estão indo tão fantasticamente bem...”, começa De Snor.

“Esse Mexx Meerdink é um sujeito muito frio e um finalizador de chances. Ele fez com que ninguém neste país jamais volte a falar de Memphis. Isso, naturalmente, é bem agradável.”

“Também para o técnico da seleção, que não precisa mais ficar bajulando aquela estrela supervalorizada do Brasil para vir para cá. Aí ele não está em forma de novo, aí está só meio em forma de novo... A seleção holandesa realmente deu um salto com esses dois garotos.”

Nesta semana, Meerdink e Van Bommel poderão possivelmente mostrar isso mais duas vezes. A Holanda ainda enfrenta a Grécia (quinta-feira) e a Sérvia (domingo).