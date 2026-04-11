Johan Derksen não está muito otimista quanto às chances da seleção holandesa na Copa do Mundo. Esta semana, soube-se que o economista alemão Joachim Klement previu, por meio de um modelo de dados, que a Oranje vai ganhar a Copa do Mundo neste verão, mas Derksen não acredita nisso.

Klement já conseguiu prever corretamente o vencedor das últimas três Copas do Mundo, em 2014, 2018 e 2022. Também este ano, o economista acredita saber quem será o vencedor: a Holanda.

Essa previsão é discutida no programa Vandaag Inside. “Ele fez isso de forma bastante inteligente”, explica o economista Jona van Loenen. “Ele analisa o tamanho da economia, o ranking mundial da FIFA e o valor dos jogadores.”

“Ele também leva em conta o tamanho da população e o fator sorte. Então, ele colocou muitos fatores em seu modelo e, a partir daí, faz uma espécie de simulação.”

“Ele faz isso milhares de vezes, e a Holanda foi a que apareceu com mais frequência. Então, vamos torcer para que ele esteja certo.”

René van der Gijp acredita que a Holanda enfrentará forte concorrência, principalmente de três países. “Acho que as seleções de longe mais caras são Espanha, França e Inglaterra.”

Derksen está ainda menos confiante. “Bem, não acredito nisso. Não, temos simplesmente uma seleção mediana”, afirma ele.