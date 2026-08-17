Johan Derksen: "Acho que o PSV está feliz por ter se livrado daquele chorão. Ele ainda vai ter grandes problemas"

Johan Derksen acha que o PSV está feliz com a saída iminente de Joey Veerman para o Borussia Dortmund. Foi o que ele disse nesta segunda-feira no podcast Groeten uit Grolloo.

Veerman tem em seu atual contrato com o PSV uma cláusula de venda de cerca de 22 milhões de euros. No domingo, o Eindhovens Dagblad informou que o Dortmund vai acionar essa opção.

A revisão médica acontece nesta segunda-feira. Se for aprovado, ele assinará contrato até meados de 2031 na Alemanha.

“Não podemos dizer que Joey Veerman não é um bom jogador”, disse Derksen nesta segunda-feira. “Mas acho que Peter Bosz e o PSV estão felizes por terem conseguido muito dinheiro por ele e por se livrarem desse reclamão.”

“Porque, quando ele é substituído, sempre faz uma cara feia. Aí aparece o homem de Volendam injustiçado, como se estivesse sofrendo uma grande injustiça. Mas Joey Veerman precisa perceber que não é o profissional ideal.”

“Ele joga muito bem com a bola, mas, quando perde a posse, o time sempre joga com dez. E isso no futebol atual não dá, porque aí você é massacrado. Ele quer um papel de destaque, e acho que ainda vai se assustar no Borussia Dortmund com o ritmo e a disciplina da Bundesliga.”

“Acho que ele vai ter grandes problemas lá e que também será substituído com frequência. E então vamos conhecer novamente um Joey Veerman decepcionado e irritado”, conclui De Snor.