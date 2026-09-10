O zagueiro espanhol Dean Huijsen é um dos principais destaques do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, e um dos jogadores a quem o treinador português dedica grande atenção no desenvolvimento, sendo o único atleta que ele já havia dirigido anteriormente e cujas qualidades conhecia bem.

Huijsen consolida sua posição como pilar fundamental na defesa de Mourinho, sendo um jogador titular indispensável, respaldado pelas estatísticas e por um desempenho de destaque.

O jornal "AS" noticiou que Huijsen é um dos zagueiros que sabem defender e que despertam a admiração do treinador português.

Huijsen declarou após a partida contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões: "Mourinho se preocupa muito comigo e me motiva fortemente a evoluir e progredir, o que acredito estar conseguindo. E isso é bom, porque ele reconhece meu potencial e me ajuda bastante, e estou feliz com isso".

Depois de uma primeira temporada difícil, quando chegou ao Real Madrid com apenas 20 anos, Huijsen vem se afirmando no início desta temporada, tendo herdado a camisa número 4, um número icônico, o número que anteriormente pertencia a David Alaba e que já foi usado por uma lenda como Sergio Ramos, que ele considera um exemplo.

Huijsen afirmou na última etapa da pré-temporada, quando começou a compreender as exigências de seu novo treinador, com quem tem uma antiga relação (de quando o dirigiu na Roma): "Sempre sonhei com isso. Sergio Ramos era meu ídolo e, para mim, é um sonho vestir esse número. Mourinho me pede para ser um zagueiro sólido".

Na partida contra a Inter, Huijsen venceu 4 de 9 duelos, dois deles pelo alto, além de ter sido decisivo ao afastar o perigo com 12 cortes, ou seja, mais que o dobro do número de cortes dos jogadores seguintes, Cucurella e Konaté.

Huijsen foi o líder da defesa em uma partida na qual não conseguiu contribuir no ataque e no passe na mesma medida em que havia feito em jogos anteriores, mas o Huijsen que Mourinho deseja apareceu.

O treinador do Real Madrid disse após a partida contra o Málaga: "Gosto de zagueiros que sabem defender e, se também têm elegância e habilidade no trato com a bola, isso é ideal, mas o mais importante é defender, e ele está melhorando nesse aspecto. Vi uma evolução notável. O companheiro ao seu lado também o ajuda, Konaté e Rüdiger também ajudam".

Huijsen disse após a partida contra a Inter: "Konaté é um jogador muito forte. Ele é muito bom defensivamente e também sabe lidar com a bola, além de ser forte, rápido e alto. É bom nas divididas e acho que jogamos bem juntos", em referência ao jogador que foi seu parceiro em quatro das cinco partidas desta temporada.

Pelo fato de Huijsen ser também um jogador titular indispensável na escalação base de Mourinho, ele disputou todos os 450 minutos da temporada até agora, um feito alcançado apenas por Huijsen e Courtois após a substituição de Mbappé na Liga dos Campeões.

O zagueiro não teve praticamente nenhum descanso desde sua primeira participação no segundo tempo contra o Ferencváros no amistoso, e Mourinho só o deixou no banco de reservas por apenas quatro minutos no último amistoso contra o Schalke, no qual marcou o segundo gol; depois disso, jogou minuto após minuto, sendo uma estrela em ascensão nas fileiras de Mourinho e do Real Madrid.

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